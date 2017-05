Cote d'Ivoire: 23ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde - Dominique Ouattara invitée d'honneur

Sauf changement de dernière minute, c'est ce samedi 20 mai 2017, que le rideau tombera sur la 23ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, au Maroc. Et cela, on l'imagine aisément, dans une ambiance festive... comme il avait commencé une semaine plus tôt.

En effet, c'est le vendredi 12 mai dernier, que ce festival, l'un des plus importants au Maroc, avait ouvert, dans une allégresse totale, ses portes, en présence de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, invitée d'honneur. Pour l'occasion, l'épouse du chef de l'Etat avait à ses côtés, celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, son Altesse Lalla Salma.

Cette soirée féérique a vu 1000 invités, triés sur le volet, arpenter les labyrinthes d'une histoire enfouie mêlant légendes, écologie et spiritualité. Magnifique création baptisée « Spirit on the Water », le spectacle a évoqué le langage des siffleurs amazighs du Haut-Atlas et des canaries, l'Arche de Noé et le déluge, des montagnes à l'océan, les fontaines de Fès et l'Amazonie. La note aquatique de cette randonnée artistique aura été sans conteste les bruissements et les chants de baleine enveloppés dans un festival de jeu de lumière entrainant et illuminant les murailles de Bab Al Makina durant tout le spectacle.

Un cocktail de contes et légendes inspirés de l'eau et la nature. Mais, surtout une grande fresque poétique portée par des artistes venus des quatre coins du monde qui avait pour thème : « L'eau et le sacré ».«Magnifique ! Super !», s'est extasiée Mme Dominique Ouattara avant de dire tout son enthousiasme de découvrir la ville de Fès. Les artistes ont été félicités après ce beau spectacle par son Altesse Lalla Salma et son hôte de marque.