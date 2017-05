Cote d'Ivoire: Malades du coeur - Dominique Ouattara redonne le sourire à 23 enfants

Une visite qui fait du bien. Hier, le personnel et les pensionnaires de l'Institut de cardiologie d'Abidjan (ICA), situé au Chu de Treichville, ont reçu, hier, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. En compagnie de certains de ses proches collaborateurs, la First Lady est allée s'enquérir de l'état de santé de 25 patients, dont 23 enfants et deux adultes.

Ces malades du cœur viennent d'être opérés par une équipe d'experts dans le cadre d'une mission humanitaire de chirurgie cardiaque pédiatrique effectuée en Côte d'Ivoire, par l'Association fran- çaise du cœur pour l'Afrique de l'ouest (AFCAO), en collaboration avec l'hôpital Marie Lannelonge, l'ICA et la fondation Children of Africa, du 13 au 19 mai 2017. « Je suis très heureuse d'avoir vu ces sourires sur les visages de nos enfants. Je dois dire que la fondation ( Children of Africa) est très heureuse d'avoir pu assister l'AFCAO pour sa première mission humanitaire en Côte d'Ivoire. A ce titre, je voudrais féliciter les Pr Mohamed Ly et Remi Séka Assi (directeur général de l'ICA) pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour nos enfants », a confié Mme Dominique Ouattara, après avoir offert des cadeaux à ces enfants, sous le regard admiratif de leurs parents.

Ensuite, elle a ajouté que sa fondation se préoccupe de la santé des enfants depuis plus de 20 ans. « Nous avons trouvé que l'AFCAO était tout à fait indiquée pour soigner les enfants de façon bénévole, et pouvoir leur permettre de mieux vivre. Certains de ces enfants ne pouvaient pas courir, ou ne serait-ce que se lever et marcher. Alors, c'est inutile de dire que le résultat de cette mission est inestimable », a conclu la Première Dame de Côte d'Ivoire, en espérant que le partenariat entre la fondation Children of Africa et l'AFCAO s'inscrira dans la durée