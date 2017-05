Cote d'Ivoire: Equipe nationale - Le retour de Doumbia Seydou

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Marc Wilmots a dévoilé une liste élargie de 27 joueurs pour les deux prochaines sorties des Eléphants. Pour ses premiers pas sur le banc ivoirien, le technicien belge a rappelé l'attaquant Doumbia Seydou, persona non grata sous Michel Dussuyer.

Le retour en sélection de l'attaquant du FC Bâle (Suisse) coïncide aussi avec les premières convocations chez les Eléphants des binationaux Boga Jérémie (Grenade, Espagne), Gnaly Cornet Maxwell (Lyon, France), Gbamin Jean-Philippe (Mainz 05, Allemagne) et Gnagnon Joris (Rennes, France). Manque à l'appel pour l'instant, le milieu de terrain de l'Udinese, Seko Fofana, blessé. L'attaquant du Hertha Berlin, Salomon Kalou, qui avait annoncé sa retraite internationale en janvier dernier au Gabon est dans la liste de Wilmots pour le match amical du 4 juin contre les Pays-Bas et celui du 10 juin contre la Guinée en éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Au nombre des come-back, on note la présence du portier de Stabæk en Norvège, Sayouba Mandé. De nouveaux visages, Konan Ghislain et Traoré Ismaël seront visibles dans le groupe. Kodjia Jonathan et Gervinho, blessés, sont logiquement absents. Tout comme Wilfried Bony et Max Gradel disparus des effectifs de leur club respectif. L'attaquant de Fulham, Gohi Bi Cyriac, présent lors des derniers regroupements des Eléphants, a été snobé. OG

LISTE DES JOUEURS l Gbohouo Sylvain (TP Mazembe, RDC), l Cissé Abdoul (Gagnoa, CIV) l Kacou Axel (Tours, FRA) l Sangaré Badra (AS Tanda, CIV) l Sayouba Mande (Stabæk, NOR) l Aurier Serge (PSG, FRA) l Bagayoko Mamadou (STVV, BEL) l Bailly Eric (Man Uni, ANG) l Boga Jérémie (Granada, ESP) l Cornet Maxwell (Lyon, FRA) l Deli Simon (Slavia Pra, TCH) l Serey Dié (FC Bâle, SUI) l Doukouré Cheick (FC Metz, FRA) l Doumbia Seydou (FC Bâle, SUI) l Gbamin Jean-Philippe (Mainz 05, ALL) l Gnagnon Joris (Rennes, FRA) l Kalou Salomon (Hertha Ber, ALL) l Kanon Wilfried (ADO Haag, NED) l Kessié Franck (Atalanta, ITA) l Konan Ghislain (Guimarães, POR) l Koné Lamine (Sunderland, ANG) l Pépé Nicolas (Angers, FRA) l Seri Jean-Michaël (Nice, FRA) l Sio Giovanni (Rennes, FRA) l Traoré Adama (FC Bâle, SUI) l Traoré Ismaël (Angers, FRA) l Zaha Wilfried (Crystal Pal, ANG) SÉLECTIONNEUR Marc Wilmots