Cote d'Ivoire: Assemblée nationale / Commission des affaires sociales et culturelles - Le projet de loi portant organisation du régime des pensions voté

Bonne nouvelle pour les syndicats de fonctionnaires. Leurs revendications soulevées lors de la grève de janvier dernier concernant les pensions de retraite ont été satisfaites comme promis par le gouvernement pendant les négociations.

En effet, le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance n°2017-107 du 15 février 2017 portant modification de l'ordonnance n° 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation du régime des pensions gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'Etat (CGRAE) a été adopté à l'unanimité des membres pré- sents de la Commission des affaires sociales et culturelles (CASC), le 19 mai 2017, à l'hémicycle.

Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, qui a défendu le projet, l'adoption de cette ordonnance traduit en acte les engagements pris par le gouvernement à la suite des négociations avec les organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'Etat. Il s'agit de la majoration pour famille nombreuse, des allocations familiales, de la pension de conjoint survivant, du recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite, de la poursuite du paiement du capital décès. «La réforme est équilibrée par rapport aux besoins de servir de bonnes prestations et de garder l'équilibre de la CGRAE.

Je voudrais ajouter que nous avons un système de répartition qui sert déjà 61,25%. Alors que généralement ces systèmes ne servent jamais plus de 50%. C'est un système qui est généreux », a expliqué l'émissaire du gouvernement. Selon lui, désormais le retraité ivoirien peut toucher sa première pension 19 jours après la cessation de l'activité. «Vous vous souvenez, mesdames et messieurs les députés, que des fonctionnaires mourraient dans les rangs devant la CGRAE à cause des déficits enregistrés. Les retraités étaient payés "au lance-pierre".

C'est pour cela que la réforme de 2012 est intervenue en vue de rendre le système des pensions conformes aux principes et normes en matière de sécurité sociale, assurer son équilibre financier sur le long terme pour lui permettre de verser les pensions aux retraités avec célérité (... ). Aujourd'hui notre système nous permet d'avoir un équilibre jusqu'en 2032 », a-t-il rassuré. Il faut noter que ce projet de loi passera en plénière le 31 mai prochain