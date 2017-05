Cameroun: Buteurs africains - Aboubakar et les Camerounais en verve en Turquie

Cinq jours plus tard, le champion d'Afrique a à nouveau frappé et ce dès la 2e minute de Besiktas-Kasimpasa. Grâce à un double une-deux, le Lion Indomptable a fusillé le portier adverse. Le Nigérian Samuel Eduok a égalisé presqu'instantanément, mais Besiktas a tout de même gagné 4-1.

Le Camerounais Vincent Aboubakar a clôturé la 31e journée en se jouant du gardien de but de Bursaspor et en apportant ainsi une victoire 2-0 à l'extérieur à Besiktas.

En Turquie, les Camerounais Vincent Aboubakar, Samuel Eto'o et Léonard Kweuke ont fait trembler les filets. En Italie, ce sont les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Keita Baldé qui ont marqué. Les buteurs africains d'Europe du 15 au 21 mai 2017, deuxième partie.

