Burkina Faso: Elections municipales partielles et complémentaires - Le MPP veut consolider son assise

Le mouvement du peuple pour le progrès (MPP) entend consolider son assise dans les communes concernées par les municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Le parti a clairement affiché ses ambitions, le vendredi 19 mai à Yorko dans la commune de Zabré, et le samedi 20 mai, respectivement à Saponé et à Kantchari.

Entre meeting et assemblées générales, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) mobilise ses troupes pour remporter les élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Le vendredi 19 mai 2017, c'est dans le village de Yorko, situé à 7km de Zabré, dans la région du Centre-Est, que le parti était à la conquête de l'électorat. La délégation du MPP, conduite par le directeur provincial de la campagne pour les élections municipales partielles 2017 de la province du Boulgou, Raymond Balima, du candidat au poste de maire de Zabré, Zinguim Hermann Yabré, y a sonné la mobilisation.

Tour à tour, les représentants du parti, à savoir les anciens, les femmes, les jeunes, ont dans leurs interventions, regretté la situation de haine et de division qui a conduit à la dissolution du conseil municipal. Ils ont en outre invité les électeurs à prendre d'assaut les bureaux de vote, afin que la mairie revienne au parti du «soleil levant» le dimanche 28 mai 2017. «Nous avons rencontré nos militants pour leur donner un message sur notre volonté de travailler à leurs côtés pour un développement de Zabré et partant, de la province du Boulgou. Nous savons que les besoins des populations sont immenses et nous nous basons sur le programme du chef de l'Etat qui est le Plan national de développement économique et social (PNDES).», a déclaré le directeur provincial de la campagne, Raymond Balima.

Il s'est dit confiant que les trois mairies de la province, Zabré, Zoaga et Béguédo, concernées par cette reprise des élections municipales partielles, tomberont dans l'escarcelle du MPP. Il a en outre soutenu que son parti bat sa campagne dans le respect de toutes les autres formations politiques en lice pour le scrutin. Raymond Balima a rassuré la population de Yorko et celle de Zabré que les travaux de la route Manga-Zabré-frontière du Ghana seront lancés incessamment.

Porter le choix sur le MPP à Kantchari

Le candidat du MPP au poste de maire de Zabré, Zinguim Hermann Yabré, a dit apporter un message de vérité à la population et s'est réjoui de la réceptivité de leur message, partout où ils sont passés. «Ils nous font la promesse de donner au MPP une majorité franche pour permettre d'installer un conseil municipal qui va travailler pour le développement harmonieux, dans la cohésion sociale et dans la paix de notre commune, Zabré», a conclu Zinguim Hermann Yabré.

A Kantchari, à l'Est du pays, c'est une autre délégation du MPP, conduite par la députée Elise Thiombiano, qui est allée prêter main forte aux candidats en lice aux postes de conseillers dans les différents villages de la commune. Les intervenants à la tribune, notamment les jeunes et les femmes, ont demandé aux populations de porter leur choix sur le MPP, une fois dans les urnes. Le représentant des candidats, Issa Tankoano, a demandé pour sa part aux populations, de faire confiance au parti au pouvoir pour une gestion harmonieuse de la commune.

M. Tankoano a aussi livré des messages de paix pour construire d'une seule main, la commune de Kantchari. Pour lui, les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, l'agriculture connaîtront une attention particulière si le MPP est majoritaire au nouveau conseil municipal. La députée Elise Thiombiano, pour sa part, a traduit sa satisfaction pour l'engagement des militants en faveur de la victoire du parti. Pour la chef de la délégation, les populations doivent voter utile.

« Votez le MPP pour nous permettre de gérer la commune de Kantchari. Cela permettra la mise en œuvre du programme du président Roch Marc Christian Kaboré et du Plan national de développement économique et social (PNDES). », a-t-elle ajouté. Cette rencontre politique avec les populations a été l'occasion d'une démonstration de vote. Pour la chef de la délégation, le parti au pouvoir est engagé depuis le début de la campagne, à la sensibilisation de ses militants pour une élection apaisée et la prédominance du combat des idées et des arguments politiques dans les différents villages.

« Envoyer les adversaires au tapis à Saponé »

Le "Toug-guili", c'est-à-dire une victoire écrasante, c'est ce que le président du comité communal de campagne du MPP, Justin Songnaba, dit attendre des électeurs de Saponé, dans la Bazèga. Il s'est adressé aux militants du parti, le samedi 20 mai, au cours d'un meeting. Le directeur provincial de campagne dans le Bazéga, Ambroise Younga Ouégraogo, quant à lui, a précisé qu'il ne suffira plus de mettre les adversaires à genou -comme aux municipales précédentes-, mais « de les envoyer au tapis ». Et cela, s'est-il expliqué, en vue de doter le parti d'une majorité confortable qui lui permettra de diriger sans « zizanie » la mairie.

Pour lui, ces élections sont déterminantes dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans la province. Il a indiqué que la campagne doit se dérouler dans la paix et dans un esprit démocratique. Ensuite, tour-à-tour, le représentant des coutumiers, des jeunes, des femmes, des commerçants et des ressortissants de la commune vivant ailleurs, ont pris la parole pour exprimer leur détermination à porter haut le flambeau du parti jusqu'à la victoire. Ils ont appelé les fils et filles de Saponé à l'union sacrée autour du MPP et les a exhortés à être des relais auprès des autres électeurs dans leurs quartiers respectifs.

Au cours de la rencontre, les responsables du parti, dans le but de permettre aux militants d'accomplir pleinement leur devoir civique, ont expliqué l'emplacement du logo du MPP sur le spécimen du bulletin de vote. Dans cette course à la mairie de Saponé, le président du comité communal de campagne, Justin Songnaba, a décliné la stratégie de campagne. « Nous allons faire du porte-à-porte, des assemblées générales de proximité mais aussi des petits meetings pour rallier les gens à notre cause », a expliqué M. Songnaba.