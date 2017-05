Mali: 34 Peuls arrêtés et maltraités dans le centre du pays

Sur ces arrestations de masse, il faudrait comprendre qu'en ce moment il y a des ratissages au niveau du centre du Mali. Les populations ont peur, les bergers ont peur et il faut savoir que toutes ces peurs peuvent entraîner des frustrations et entretenir le terreau jihadiste qui existe au centre du Mali ».

Le 9 mai dernier, l'armée malienne débarque dans le village de Sofora dans le centre du Mali. Ils raflent alors plus d'une trentaine de personnes qui sont emmenées dans un petit camp militaire dans la ville de Diaba. Là, certains passeront la nuit ligotés et les yeux bandés, avant qu'un garde ne finisse par venir les détacher.

