Burkina Faso/Bénin: Amical - Etalons et Ecureuils locaux font match nul

Six morts : quatre koglwéogo et deux jeunes de Goundi, de nombreux blessés, trois jours de veille, de… Plus »

Match satisfaisant pour Saboteur pour qui le niveau de jeu des Etalons est «très positif». «Nous avions mis un dispositif contraire à celui du match aller. L'adversaire avait préparé sa réplique en fonction du match aller également et c'est ce qui a donné ce beau match et ce résultat», a laissé entendre Saboteur à la fin de la rencontre.

A la reprise, les Béninois mettent à nouveau la pression sans pourtant convaincre. A la 51è mn, Yacouba Coulibaly offre le second but à Mohamed Sidney Sylla sur un plateau d'or mais celui-ci trouve le décor. A la 63è mn, suite à une double blessure, Yacouba Coulibaly cède sa place à Sévérain Traoré. Malgré cette sortie tant souhaitée par certains supporters béninois dans les tribunes, les Béninois n'arrivent pas à contenir les assauts des Etalons. A la 76è mn, Lassina Traoré signe son doublé et permet aux Etalons locaux de marquer le second but. A la 82è mn, le Bénin obtient un pénalty qui sera transformé par Seïbou Mama.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.