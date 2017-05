Cameroun: Unité nationale - La force des mots

Sur des banderoles, l'amour de la patrie et les bienfaits du vivre ensemble ont été rappelés en français comme en anglais.

Il n'y a rien de plus beau qu'un message qui ravive le coeur. Surtout lorsqu'il communique la paix et l'amour pour le bien-être des hommes. Et ceux qui ont battu le pavé au Boulevard du 20 mai samedi dernier à l'occasion de la fête nationale l'ont exprimé à travers pancartes et banderoles. Au cours du défilé, la foule venue nombreuse a eu droit à toutes sortes de messages tant chez les élèves du primaire, du secondaire que chez les étudiants et les partis politiques.

Des Camerounais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, venus prendre part à cette célébration ont fait fi de leurs appartenances tribales et politiques pour scander les valeurs de l'unité et de la paix au Cameroun. « North, South, East and West, We Belong To One Nation », pouvait-on lire.

A l'ouverture du défilé civil par les élèves du primaire, l'accent a été mis sur les préalables incontournables à respecter par la population camerounaise dans la construction de son émergence à l'horizon 2035. Notamment, l'unité nationale, la stabilité et la paix sociale. « Oui à la paix et à la continuité de la nation », ont rappelé les tout-petits. Bien qu'originaires de diverses régions, les jeunes enfants ont communiqué sur l'amour de la patrie. Chez les jeunes du secondaire, un accent a été mis sur les comportements civiques : « Let's Adopt Good Civic Behaviour For An Exemplary Cameroon ».

Tout en insistant sur l'indivisibilité de notre pays : « le Cameroun est indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté ». Pour eux, « L'unité du Cameroun est un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Les étudiants des grandes écoles leur ont emboité le pas : « Le Cameroun est indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté » ; « Le Cameroun : un Etat unitaire et décentralisé ». Un clin d'oeil a été fait à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, des atouts pour une nation forte tout comme ils ont condamné la surenchère verbale, la violence de rue, le défi de l'autorité considéré comme ennemi de la construction nationale.

Comme quoi : « La jeunesse camerounaise a dit non au gain facile et à l'enrichissement illicite ». Du côté des partis politiques, toutes chapelles confondues, les différents messages ont été unanimes sur le fait que l'unité nationale est sacrée et non négociable. « Un peuple conscient, symbole de paix et de prospérité pour la nation », « Cameroonians Say Yes To Peace and Harmony ». Des messages forts en somme pour garder l'esprit des compatriotes en éveil.