Cameroun: Puissance et engagement

Le spectacle était au rendezvous. La puissance des pas et l'engagement des troupes aussi. Après le premier passage des aéronefs de l'armée de l'air et du Bataillon d'intervention rapide (BIR) a commencé le défilé des troupes à pied au Boulevard du 20 mai, samedi dernier à Yaoundé.

Le ton a été donné, sur un véhicule militaire, par le commandant des troupes, le général de brigade Ezo'o Mvondo Simon, commandant de la 11e Brigade d'infanterie motorisée, suivi, à pied, du commandant en second, le colonel Joseph Enow Eyong, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est. Après eux, quatre ensembles sont passés à pied devant les tribunes, chacun étant animé par une musique particulière.

Au rythme de la musique de la Garde présidentielle, on a vu défiler entre autres, un officier supérieur commandant les troupes à pied de la Garde présidentielle, l'étendard de la garde présidentielle et sa garde, un Groupement des troupes à pieds de la Garde présidentielle, la compagnie cynophile et l'Ecole militaire interarmées (EMIA), sous les applaudissements d'un public visiblement émerveillé.

Ensuite, au rythme de la musique de la Gendarmerie nationale, il y a eu le passage du commandant des troupes à pied de la Gendarmerie nationale, le drapeau de la gendarmerie nationale et sa garde, un carré de gendarmerie territoriale, un carré de gendarmerie de maintien de l'ordre, un carré du GPIGN, etc. En troisième lieu, au rythme de la musique principale des armées, on a apprécié le défilé de l'armée de terre comprenant le commandant des troupes à pied des armées et de l'armée de l'armée de terre, le drapeau de l'armée de terre et sa garde, l'Ecole des sous-officiers, un carré des forces spéciales, le bataillon ONU, la brigade du quartier général, la brigade d'intervention rapide, les bataillons d'intervention rapide, etc. L'armée de l'air a ensuite pris le relais, suivi de la Marine nationale, le Corps national de sapeurs-pompiers, les anciens combattants et anciens militaires.

La Sûreté nationale a constitué le quatrième ensemble qui a défilé au rythme de la musique de la Sûreté nationale. Puis, c'était le tour de l'administration pénitentiaire et de l'administration des douanes, sous un soleil radieux..