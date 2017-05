Cameroun: Une réception fusionnelle au palais

Dans le bain de foule, le chef de l'Etat échange tour à tour avec le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, le SG du Comité central du RDPC, Jean Nkuete, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, le ministre d'Etat chargé de la Justice, Garde des sceaux, Laurent Esso, le vice-Premier ministre, ministre chargé des relations avec les Assemblées, Amadou Ali, le président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Peter Mafany Musonge et avec quelques officiers généraux.

Si pour les habitués de ce rituel il faut sacrifier à cet insigne honneur du chef de l'Etat, pour la plupart des anonymes dont le palais de l'Unité constitue « the place to be », l'invitation à ce haut lieu de la République prend toute une autre signification.

Les corps constitués nationaux, les membres du corps diplomatique et les anonymes ont été conviés à une réception offerte par le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya.

