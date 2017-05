Burkina Faso: Affrontements meurtriers à Tialgo - La rançon sanglante d'une démission de l'Etat

analyse

La presse s'en émeut, les réseaux sociaux s'enflamment d'indignation, les organisations de défense des droits de l'homme s'en inquiètent, les koglweogo continuent d'imposer leur justice digne des ordalies.

Et l'Etat dans tout ça ? Puissance publique, il ne cesse pour autant d'étaler son impuissance, c'est le cas de le dire, face aux groupes dits d'autodéfense qui continuent de défier la République et ses lois, de menacer la cohésion nationale et la paix sociale.

Pama, Fada N'Gourma, Boulsa, Sapouy, Kaya, Koupéla, Solenzo, Zongo (Ouagadougou), Makognadougou, pour ne citer que ces localités, ont été, et sont encore, le théâtre de monstruosités indicibles perpétrées par ces « justiciers de la brousse » parmi lesquels se trouvent des coupe-jarrets et des brigands au soir de leur vie selon plusieurs sources.

Arrestations arbitraires, tortures inhumaines et dégradantes, détentions dans des prisons de fortune où même les chèvres ne s'aventureraient pas en temps de pluies, condamnations pécuniaires et prélèvements de taxes et impôts, voire souvent morts d'homme.

Face à la récurrence de tant de scandales, la réponse du gouvernement est restée désespérément et lamentablement la même : condamnations vaseuses, hésitations, tâtonnements, si ce n'est des comportements accommodants.

On a toujours en mémoire ces images du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, recevant fin avril 2016 à Boulsa un chapeau de Saponé et une canne, attributs de chef suprême des koglweogo.

Cette attitude par trop complaisante du « premier flic de la République » a été pour le moins irréfléchie.

En bon Moaga, « Tébguéré » aurait-il ainsi fait sienne cette sagesse qui dit que, « si tu es impuissant face au voleur, aide-le à ramasser tes biens » ? Nos « cousins Gaulois », dont nous avons hérité la langue et bien d'autres choses, y verront, eux, plutôt l'expression d'un « esprit munichois », synonyme de lâche dérobade face à une menace.

Au regard de tant de laisser-faire et de laisser-aller, faut-il s'étonner de la survenance du drame de Tialgo dans le Sanguier où des affrontements entre koglweogo et villageois ont fait six morts et plusieurs blessés ?

Pas du tout !

Plusieurs fois, les « chiens de journalistes » ont aboyé, mais les hordes armées de bougdandoui sont passées. Parfois au nez et à la barbe des forces de défense et de sécurité avec lesquelles ils sont prêts à en découdre. Comme ce fut le cas à Sapouy en février 2016.

Plusieurs fois, les « cassandres » ont mis en garde contre les dangers de la prolifération des groupes d'autodéfense qui méprisent les lois.

Plusieurs fois, hélas, le gouvernement n'a pu ou pas voulu s'assumer.

Mais on ne cessera de le répéter, tous ceux qui par action, inaction, impuissance ou résignation apportent de la poudre aux canons de ces miliciens s'amusent avec le feu.

Les événements malheureux de Tialgo viennent de le montrer à souhait, et si rien n'est fait pour rectifier le tir, le pire est encore à craindre.

Quel que soit le sentiment d'insécurité qui habite les citoyens et, par conséquent, en dit long sur leur soif de sécurité, il est des initiatives individuelles, collectives ou locales qu'aucun bon gouvernement ne doit laisser prospérer.

Ainsi du « printemps des koglweogo » dont les inconditionnels soutiennent qu'il a eu pour effet bénéfique le recul de la criminalité et des vols dans les campagnes et certaines villes. Sans qu'aucune étude scientifique corrobore leur fantasme.

Quelle que soit la nécessité d'impliquer le citoyen dans la gestion de la cité, il est des choses dont l'Etat doit demeurer le seul maître.

Ainsi du monopole de la violence légitime, de la justice, du pouvoir d'emprisonnement et du droit de lever des impôts et taxes. Ce sont là des prérogatives régaliennes qui ne sauraient être sous-traitées avec quiconque, surtout pas avec des fossoyeurs de l'Etat de droit.

Certes, face à l'horreur de Tialgo, Simon Compaoré, comme à son habitude, y a déboîté au quart de tour, s'est incliné sur les corps de certaines victimes et a pris des mesures comme celle portant interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de toute activité des groupes d'autodéfense dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié.

Mais encore faut-il que le ministre de la Sécurité parvienne à se faire entendre, lui qui est devenu, depuis, le « parent à plaisanterie » des « Django » et autre « Ben Laden », surnoms de chefs koglweogo qui en disent long sur leurs personnalités.

N'ont-ils pas, au cours d'un rassemblement national tenu à Kombissiri début décembre 2016, exprimé publiquement leur refus d'intégrer la police de proximité dont la mise en œuvre a été l'objet de décret pris en conseil des ministres ?

Il faut maintenant craindre que ces récents affrontements meurtriers glissent sur le terrain ethnique.

Cette inquiétude est d'autant plus fondée que les zélés « Zorro » sont partis du Boulkièmdé, localité mossi, et ont pris pour cible des villages lélé.