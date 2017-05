Angola: Message du chef de l'Etat angolais à son homologue du Timor-Oriental

Francisco Xavier do Amaral, qui a vecu entre 1937 et 2012, a proclamé l'indépendance du Timor-Oriental le 23 Novembre 1975. Ancienne colonie portugaise, dont le territoire a été occupé illégalement par l'Indonésie, le Timor-Oriental, soutenu par les Nations Unies, a pu restaurer son indépendance après des longues années de résistance face aux Forces militaires de Djakarta.

Selon Fernando da Piedade, c'était pour l'Angola le moment de réaffirmer la volonté de consolider les liens d'amitié, de solidarité et de coopération avec le peuple et l'Etat timorais.

"Nous avons été porteurs d'un message de félicitations, solidarité et encouragement, de la part du président de la République et chef de l'Etat angolais au président timorais", qui vient d'être investi, a déclaré à la presse angolaise, à Dili, Fernando Da Piedade au sortir de l'audience.

