Ile Maurice: Démolition du QG du Parti travailliste - Une page d'histoire se tourne

Son voisin, Ken Lee, est âgé d'une quarantaine d'année. En 2010, au décès de son père, qui s'occupait du magasin St. Patrick, il en a repris la gestion. «Ce magasin existe depuis plus de 60 ans et, depuis que j'ai quitté l'école je suis dans le business», déclare le commerçant, qui déplore la baisse des ventes au fil des ans. Déjà, à l'époque, il fallait «tracer» pour gagner sa vie.

Guy Narainsamy ajoute que de nombreuses personnalités politiques ont mis foulé le sol du bâtiment, à l'instar de sir Anerood Jugnauth et d'Abdul Razack Mohamed. Mais ce qui l'attriste le plus aujourd'hui, c'est qu'il a lui-même été l'un des garants de sir Seewoosagur Ramgoolam, lorsque ce dernier a acheté le bâtiment qui était jusque-là en location. C'était dans les années '80.

C'est au début de l'année que la mairie de Port-Louis a fait servir une lettre aux occupants du bâtiment, les informant que celui-ci constitue un danger public. Mis au pied du mur, ils avaient deux solutions : soit le sécuriser soit le démolir. Le parti a fait son choix. Adieu l'ancien quartier général, bonjour la nouveauté. Et d'ici un mois, le PTr devra trouver un nouvel emplacement pour tenir ses réunions. Une solution qui chagrine Guy Narainsamy, l'un des plus vieux agents travaillistes.

Cela fait longtemps qu'il n'a plus fière allure. Que la peinture - rouge à l'origine - recouvrant le bois et la tôle a viré à cette couleur indéfinissable des vieux édifices portlouisiens qui luttent encore vaillamment contre les assauts du temps.

