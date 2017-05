Ile Maurice: Des créations à dimension écologique

Modèle de réussite pour les petites entreprises engagées sur le marché de l'artisanat, Casting World se spécialise dans la fabrication de coraux en résine. Sa clientèle de prédilection : les établissements hôteliers.

Les créations de Sharanaz Subratty, entrepreneuse travaillant de chez elle à Stanley, Rose-Hill, sont bien dans l'air du temps. À une époque où la protection de l'environnement est plus que jamais d'actualité, cette mère de trois enfants a, en effet, choisi de se lancer il y a trois ans dans la confection artisanale de coraux et d'autres objets décoratifs d'inspiration naturelle, en résine. En les commercialisant, elle sensibilise, à sa façon, le public à la beauté et la richesse des fonds marins. Les produits de sa petite entreprise, Casting World, se font connaître au fil des commandes, si bien que Sharanaz Subratty réalise un chiffre d'affaires de Rs 2 millions en 2016. Une performance qu'elle espère tripler cette année.

L'aventure de Casting World commence à très petite échelle en 2014 lorsque Sharanaz Subratty a l'idée de reproduire des coraux en utilisant une matière qui permet un résultat quasiment identique à l'original : la résine. Elle écoule ses premières créations auprès d'un cercle restreint de connaissances. L'artisane choisit pour modèle les coraux parce que, confie-t-elle, elle a toujours été proche de la mer et étant enfant, elle a eu la chance de se rendre souvent à Poste Lafayette, dans le nord-est du pays, où sa grand-mère possédait un bungalow. De cette époque lui sont restés l'amour et le respect de la faune et de la flore marines. Il faut croire que cette passion est communicative et, surtout, que Sharanaz Subratty a un talent indéniable puisque son savoirfaire s'ébruite rapidement. En 2015, elle obtient le soutien du ministère du Tourisme puis, à partir de 2016, les choses s'accélèrent et prennent une autre ampleur. Elle enregistre officiellement son entreprise et décroche plusieurs contrats dont un, véritable challenge, auprès de l'hôtel Constance Belle Mare Plage.

Le projet que lui confie le cinqétoiles consiste à donner forme à un arbre artificiel de six mètres de haut qui donne l'impression de percer le plafond du bar. Cette oeuvre demande à Sharanaz Subratty plusieurs semaines de travail mais une fois achevée à la satisfaction du client, elle l'aide à se bâtir une réputation dans le circuit hôtelier. S'ensuivront donc plusieurs commandes d'autres établissements du pays dont Calodyne Sur Mer, à Grand-Gaube. Cet hôtel offre à la fondatrice de Casting World l'opportunité de décorer son spa, sa boutique et finalement toutes ses chambres. Ces multiples contrats rapportent quelques centaines de milliers de roupies à Sharanaz Subratty, sommes qu'elle réinvestit dans son entreprise afin de la développer.

À ce jour, Casting World compte deux employés à temps partiel et son catalogue de produits ne cesse de croître. Outre des coraux artificiels de toutes formes et couleurs qui peuvent être achetés par les touristes comme souvenirs ou servir à orner des aquariums, la petite équipe crée abat-jour, miroirs et exécute des projets de décoration de plus grande envergure. Après l'arbre du Constance Belle Mare Plage, Sharanaz travaille actuellement à la création d'une tortue géante pour le compte d'un hôtel appartenant à un groupe mauricien aux Maldives. La sculpture, grandeur nature, sera placée à l'extérieur de l'établissement.

Les réalisations de ce genre semblent plaire de plus en plus au sein du circuit hôtelier pour le message écologique qu'elles font passer, soit la nécessité de préserver la diversité et l'intégrité de notre écosystème marin. En exposant les œuvres de Casting World, les hôtels se font ainsi le relais d'une conscientisation nécessaire, à l'origine même de la petite entreprise.

La prochaine étape, pour Sharanaz Subratty, est de se faire connaître sur d'autres marchés. Elle peut compter en ce sens sur le soutien d'Enterprise Mauritius et de la Small and Medium Enterprises Development Authority, notamment pour des participations à des salons internationaux. L'entrepreneuse nous annonce, en conclusion, qu'elle sera très prochainement aux Seychelles en vue de promouvoir Casting World. Dans ce contexte, elle a déjà invité plus d'une dizaine de clients potentiels à venir constater de visu la qualité de ses produits.