Ile Maurice: Heba Capdevila Jangeerkhan - 100 % famille

interview

Heba Capdevila Jangeerkhan, Chief Operating Officer à Taylor Smith, vient d'être nommée présidente du conseil d'administration du Mauritius Institute of Directors (MIoD). Le week-end, elle s'occupe d'abord de sa famille.

En tant que nouvelle présidente du conseil d'administration du MIoD, quelles seront vos actions prioritaires ?

Ma priorité, en tant que présidente du conseil d'administration sera de veiller à ce que toutes nos activités soient cohérentes avec notre nouvelle stratégie qui vise à nous positionner comme agent de changement pour faire que Maurice atteigne le statut de pays à revenus élevés et ce, dans une approche thématique et inclusive. Je vais aussi collaborer avec la direction et le conseil d'administration afin que le MIoD puisse intégralement respecter sa nouvelle promesse.

Que faites-vous durant votre temps libre ?

Je me consacre à 100 % à ma famille en week-end. Les enfants complètent leurs devoirs au début du week-end pour que nous puissions organiser des sorties ensemble. Je commande les courses en ligne sur deux sites pour que nous ayons plus de temps à passer ensemble. Le dimanche matin, j'aime prendre le temps de préparer un petit-déjeuner copieux pour toute la famille. Et pour me ressourcer, je lis durant quelques heures.

Parlez-nous de votre famille.

J'ai la chance d'avoir trois enfants merveilleux. Du haut de ses 15 ans, Ali se plaît à tout remettre en question. Aiman, qui a 11 ans, est notre charmeur intuitif; il aime être entouré de gens. Eileen, est très mature pour ses sept ans. Je l'appelle mon petit bout de femme, car elle est drôle, tout en étant sage, joviale et perspicace. Mes enfants sont des citoyens du monde ; leur génération est celle de l'espoir pour l'humanité. En tant que parents, nous sommes les architectes de cette génération, mais nous avons aussi énormément de choses à apprendre d'eux.

Reza et moi sommes ensemble depuis 26 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université en 1991 et nous ne nous sommes plus quittés. Nous nous épaulons au quotidien. L'amour et le respect sont au cœur de notre relation et font partie de nos principes de vie. Nous sommes une famille aux origines mixtes ; la mère de Reza est Irlandaise et son père Mauricien. Ma mère est égyptienne et mon père espagnol. Et le résultat donne des enfants confus (rires) ! Mais plus sérieusement, nous sommes vraiment des citoyens du monde et le monde évolue aujourd'hui autour de cette diversité. Lorsque nous voyageons, nous nous adaptons rapidement aux us et coutumes des pays, aux gens que nous rencontrons.

Nous sommes ouverts à l'apprentissage, aux cultures et valeurs que nous découvrons. Il faut aussi dire que je viens d'une famille nombreuse de dix frères et sœurs. Je suis reconnaissante pour ce lien d'amour qui nous unit encore, mes frères et sœurs, à travers le monde.

Cuisinez-vous?

Je cuisine le week-end. Je pense que c'est thérapeutique et j'ai même appris à mes enfants à le faire dès qu'ils ont commencé à marcher. Ma cuisine est créative et spontanée et je m'amuse, en incluant ma famille, dans mes expériences gustatives.

Gourmande ou gourmet ? Vos plats préférés ?

Gourmet. J'aime essayer de nouvelles choses. Je préfère le poisson à la viande rouge. Je préfère les plats salés au sucré. J'aime la bonne nourriture et le bon vin!

Pratiquez-vous du sport ?

Cliché ! Vraiment pas assez, mais si j'en faisais ce serait du yoga, du jogging et de la natation.

Quels livres lisez-vous actuellement ? De quoi traitent-ils ?

J'ai toujours été accro à la lecture et je le suis toujours. J'aime avoir trois livres à lire en même temps ; des livres de styles différents qui vont correspondre à mon humeur du moment. Ces derniers jours, j'essaie de terminer Business Stripped Bare de Richard Branson, Option B de Sheryl Sandberg et Adam Grant, et Originals d'Adam Grant.

Qu'écoutez-vous à la radio?

De la musique, de la musique et toujours de la musique ! Mais aussi les infos internationales sur différentes plateformes en ligne comme BBC News et Reuters, entre autres.

Et la télévision ?

La télévision n'est pas vraiment mon truc. Toutefois, j'adore aller au cinéma. Le dernier film que j'ai vu est Lion, c'est un film extraordinaire. J'ai trouvé les gros plans, la manière de filmer et les arrêts sur images attirants et émouvants.

Quel type de musique écoutez-vous ?

J'essaye de suivre le flot des musiques et artistes modernes, pour partager des points d'affinité avec les enfants. J'apprécie énormément certains nouveaux artistes, dont Ed Sheeran. Reza et moi apprécions le jazz, la soul et la musique classique.

Votre définition du bonheur?

Le bonheur pour moi se compose de deux émotions que l'on ressent envers soi-même et envers les autres. L'amour et l'engagement. Ces émotions, nous les nourrissons durant toute notre vie. Elles créent des moments magiques et ce sont pour nous des moments de bonheur. Le fait de créer ces moments magiques avec toute la simplicité qui leur est due nous ramène à un de nos besoins essentiels en tant qu'être humain : le besoin de sentir qu'on a de la valeur.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde?

Des milliards de moments de bonheur ! Je travaille sur ma liste d'objectifs à atteindre ! J'ai suivi un cours de mindfulness récemment et je me suis fait une promesse : de vivre et de savourer le moment présent !