Ile Maurice: Une nuit sous les étoiles avec les grévistes

Il est 2 heures. Quand un véhicule de l'Emergency Response Service fait son apparition fantomatique, ses gyrophares aussi rouges que les lèvres du Joker. Tiens, Titeuf. Un policier à la coupe improbable, le sommet du crâne orné d'une crête rouillée et son acolyte viennent pour le «check de routine». «Nounn vinn guété sipa tou korek, sipa bizin amenn kikenn lopital. Fer atansion, éna bann dimounn danzéré dan sa sekter-la», lâche bienveillamment Riquet à la houppe. Un petit tour et puis s'en va.

Des palettes font office de sommiers. Dessus, des matelas, des molletons fleuris, multicolores, offerts par des donateurs, comme tout le reste d'ailleurs. On a beau chercher, pas de trace de biscuit ou de grain de riz en vue. Les cafards non plus n'ont rien à se mettre sous la dent.

