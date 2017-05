Algérie: Journée mondiale de la biodiversité pour un tourisme durable

A cette occasion et dans le cadre de mettre en valeur la biodiversité, journées et des campagnes de sensibilisation ont été organisées par le ministère.

Quant à la wilaya d'Oran, une sortie a été programmée du 20 au 25 mai 2017 aux Iles Habibas (wilaya d'Oran) en collaboration avec l'Association Barbarous d'Oran et le Conservatoire français du littoral. Pour sa part, la wilaya de Tipasa organisera à partir du 25 mai prochains, des ateliers de zonage terrestre et marin de l'aire naturelle des Anses de Kouali/Mont Chenoua.

De plus des projections de films documentaires sur la thématique et la distribution de prix pour les lauréats du concours.

A cet effet, les services concernés ont lancé une opération de nettoiement du fond marin au niveau du port d'el Djamila où ils ont organisé des animations et jeux éducatifs, des concours de dessin au profit des élèves d'une école primaire et une balade en mer.

Lors de cet évènement, il sera procédé à l'exposition des OST du ministère des ressources en Eau et de l'Environnement, au nettoyage des fonds marins et à leur découverte pour les enfants.

Le ministre des Ressources en Eau et de l'Environnement participe également à l'opération «Ports et barrages bleus» lancée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

