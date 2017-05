Algérie: Camouflet

Ça y est, donc. La messe est dite pour le pouvoir qui a échoué à faire revenir au gouvernement les islamistes, notamment ceux du MSP menés par Abderrezak Mokri. Oh, ce n'est pas la fin du monde et c'est sans incidence sur la Bourse d'Alger.

Ni sur le pétrole qui continue son jeu de yoyo autour des 50 dollars. D'ailleurs, il n'est pas vital pour l'Algérie que le baril revienne au sommet qu'il avait atteint avant la crise, brutale et continue, qui a fait irruption au second semestre 2014. Il est possible de bien gouverner et même de se développer avec les seuls moyens et ressources dont dispose le pays.

Et puis il n'y a pas que les partis franchement islamistes qui peuvent apporter leur caution au régime/pouvoir/gouvernement.

Ils ne pèsent pas du même poids, certes, mais il en existe d'autres, subitement bien représentés à l'APN issue des élections du 4 mai et qui peuvent jouer un rôle d'outsiders. Et même de mouches du coche.

Hier, alors qu'il tenait une conférence de presse attendue et donc courue, le chef du MSP n'a pas boudé son plaisir.

Il aurait pu parler de désaccord ou d'absence d'accord avec ses interlocuteurs mandatés pour lui transmettre la proposition de participation au prochain gouvernement. Que non, l'ancienne ouaille du rusé Nahnah, fondateur du MSP, a carrément opté pour l'algarade.

Ses propos comme ses arguments sont choisis pour prendre la forme d'un cinglant camouflet infligé au pouvoir : «Nous avions (déjà) dit que si les élections étaient truquées, le mouvement resterait dans l'opposition.» Mokri commence ainsi par viser là où cela fait mal.

Un peu de coquetterie ne faisant pas de mal, le leader du MSP en profite pour enfoncer un coin dans les rangs des partis se réclamant du courant démocratique non sans tailler, au passage, des croupières aux meneurs de jeu politique qu'il laisse deviner.

Pour l'héritier politique et idéologique de Nahnah, «on ne peut pas parler de démocratie en Algérie et l'ignorer au sein des partis». A ses yeux, «le salut de l'Algérie réside dans la réforme des partis politiques». Il aurait pu, en guise de conclusion, ajouter : «Et Dieu reconnaitra les siens.»

Les «négociations» en vue d'intégrer l'exécutif gouvernemental se poursuivront-elles ? Si l'on en juge par les arguments et les réponses du président du MSP, et à moins que ses interlocuteurs du pouvoir ne présentent une feuille de route qui trace plus clairement les modalités et les objectifs de cette participation, les choses devraient en rester là, pour le moment. A moins qu'il ne soit décidé de faire avec ce qu'il y a.