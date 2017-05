Algérie: Benghabrit optimiste pour le taux de réussite cette année

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, qui a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Constantine, s'est montrée optimiste quant au pourcentage de réussite dans les trois paliers pour l'année scolaire 2016-2017.

«Vu l'accalmie et l'apaisement qui ont caractérisé cette année scolaire, on ne peut qu'afficher de l'optimisme. Les partenaires sociaux ont passé une année calme et sereine et les encadreurs ont assuré leur travail», a-t-elle déclaré lors de son intervention sur les ondes de la chaîne régionale de Constantine.

Dans la même optique, la ministre a évoqué la circulaire-cadre en perspective de la prochaine rentrée (2017-2018). «Point de répit pour le secteur de l'éducation. On a commencé la préparation en octobre 2016», dira-t-elle.

Et de poursuivre : «Tous les directeurs de l'éducation de wilayas disposent d'ores et déjà de la feuille de route en perspective de l'année scolaire 2017-2018, lequel document englobe les aspects liés à la pédagogie, aux infrastructures, ainsi qu'à la formation pour garantir nos objectifs», indique Mme Benghabrit.

La ministre a rappelé dans le sillage le nombre de postes pour le recrutement externe d'enseignants pour les cycles du moyen et du secondaire, à savoir 10 000, et dont le concours est prévu pour le mois de juin prochain. Suivra leur formation en juillet.

Sur le plan infrastructurel, la ministre soulignera que Constantine disposera d'ici la prochaine rentrée de 12 établissements (5 écoles, 2 collèges et 5 lycées). Ce renforcement infrastructurel devrait atténuer la charge sur la nouvelle ville Ali-Mendjeli qui a montré ses limites durant ces dernières années.

Mme Benghabrit évoquera également le projet pilote de réalisation d'un établissement scolaire «sans tabac» à l'Unité de voisinage numéro 18 au Khroub, en collaboration avec l'association locale Waha. La ministre a d'ailleurs visité ce projet lors de son déplacement de matinée. Mme Benghabrit s'est également rendu sur les chantiers de constructions de groupement scolaire aux Unités de voisinage 16 et 20 à Ali-Mendjeli.

Sur un autre chapitre, la responsable est revenue sur la convention paraphée entre son département et le ministère de la Culture pour promouvoir la lecture distractive et le théâtre dans le milieu scolaire. «C'est une relation intrinsèque entre les deux départements.

On dispose de plusieurs projections, dont la visite des musées, jusqu'à l'anthologie scolaire en chantier, en quatre langues (amazigh, arabe, français et anglais)», indiquera-t-elle. La ministre n'a pas caché la réalité que vivent les bibliothèques dans les écoles «servant beaucoup plus aux manuels parascolaires. Ce qui les décentre de leurs vocations».

«L'élève doit être lié à l'école avec diverses méthodes, dont la lecture. Il faudra lui développer ses facultés et son imagination. En plus, cela lui servira pour mieux se concentrer dans ses études. Pour ce faire, un travail en amont se fait avec les hommes et femmes de lettres algériens. Et des esquisses avec des Tunisiens pour aboutir à des textes d'anthologie puisés dans le Maghreb», a soutenu Mme Benghabrit.

La modernisation du secteur de l'éducation avec la mise en application du système informatique a aussi été abordée par la ministre, qui réitérera ses déclarations faites récemment à Tlemcen à ce propos : «La normalisation et l'actualisation des données doivent s'effectuer avec vigilance pour éviter toute éventuelle erreur. La plateforme numérique permet de crédibiliser le travail pédagogique et le rendre ainsi transparent», a-t-elle affirmé.