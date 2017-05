Algérie: Les autorités doivent intervenir pour éviter la descente aux enfers

Le football algérien, dans le creux de la vague depuis un bon bout temps, fait les frais de sordides intérêts où les présidents de clubs et les instances footballistiques tiennent, à peu près, tout le monde en otage.

La dernière assemblée générale extraordinaire de ladite Ligue de football professionnel (LFP) a mis à nu les tares, les dysfonctionnements et les excès inacceptables du système mis en place.

Visiblement dépassé par la situation, le président de la Ligue, Mahfoud Kerbaj, s'est vu débordé par la fougue des membres de l'assemblée qui en ont profité pour solder leurs comptes, en échangeant des quolibets et des accusations gravissimes, passibles de poursuites judiciaires.

Les uns reprochaient à leurs paires d'arranger des matchs pour décider du champion, de ses dauphins et des équipes relégables. D'autres profèrent des menaces et des insultes, diffusées en direct à la télévision.

A l'extérieur comme à l'intérieur de la salle, certains ne s'étaient pas gênés de venir aux mains, si ce n'est l'intercession de leurs compères. Une vraie foire d'empoigne où les dirigeants de nos clubs d'élite se sont donnés en spectacle.

De mémoire de sportif, on n'a jamais vu une telle dégénérescence morale où de vieux messieurs grisonnants débitaient des vulgarités à faire rougir de honte le plus têtu des garnements. Un grand scandale !

Franchement hostiles au nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), les patrons des clubs dits professionnels ont, par la même occasion, traité Kheireddine Zetchi de tous les noms d'oiseaux. Kerbadj, qui présidait la séance, s'est montré curieusement impassible devant ce flot de médisances et de propos diffamatoires.

A peine installé dans ses nouvelles fonctions (depuis deux mois exactement), le successeur de Mohamed Raouraoua à la tête de la FAF dérange visiblement les intérêts des présidents de clubs, réticents à toute réforme.

Refusant d'assumer leur rang de sociétés sportives, les fameux dirigeants de clubs ont appelé les pouvoirs publics à leur venir en aide pour régler l'épineux problème des arriérés de salaires impayés de leurs athlètes !

S'improvisant porte-parole du «clan des présidents», le dirigeant d'une équipe de Ligue 2 a dit à haute voix ce que ses collègues pensent tout bas. «On ne payera pas nos redevances d'assurance à la CNAS. Inutile aussi de parler des impôts.

Tous les sociétaires des deux Ligues sont en faillite. On attend toujours l'aide de la tutelle et des autorités locales pour boucler la saison», a-t-il annoncé au cours d'une émission de télé, sans donner de détails sur la gestion calamiteuse des clubs et des équipes de football, la corruption qui gangrène la discipline et l'enrichissement intrigant de ces mêmes dirigeants !

Le bras de fer entre la FAF et la LFP n'est pas pour arranger les choses. Bien au contraire, la situation est appelée à se corser davantage dans les années qui viennent. Le bon sens aurait voulu que le nouveau bureau fédéral puisse mettre en place les structures adéquates et les hommes qu'il faut pour concrétiser le programme sur lequel il a été élu. Bref, la déliquescence a atteint le point de non retour.

Il appartient aux autorités d'intervenir pour éviter le chaos, car la situation risque sérieusement de déborder dans la rue, en opposant des galeries rivales. La justice doit, en principe, s'autosaisir sur les graves accusations de corruption et de trafic proférées en public et sur les plateaux de télévision.

La tutelle doit aussi mettre un peu d'ordre dans toute cette anarchie. Des enquêtes approfondies sur la gestion douteuse des derniers publics alloués à ces clubs doivent être également lancées.

En somme, l'assainissement du secteur, fortement parasité par des opportunistes peu scrupuleux, est une urgence. Avant de parler de réforme, de développement ou de formation, il faut, d'abord, débarrasser le football de toute cette vermine qui l'étouffe.