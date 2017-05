Algérie: Les hauts et les bas d'une discipline violentée

Retenons quand même cette approche journalistique du présumé délit commis par le président du DRBT : «Selon diverses sources, le mis en cause a été arrêté en flagrant délit. Ce sont des joueurs batnéens, auxquels il aurait proposé une certaine somme d'argent contre les points de la rencontre, qui ont avisé leurs dirigeants.

Ces derniers ont aussitôt saisi la police.» Le président du CAB, Farid Nezzar, a confirmé ces informations dans une déclaration faite à El Heddaf TV. Celui-ci est allé encore plus loin en affirmant qu'«il y a un complot contre l'équipe de Batna» que «certains veulent à tout prix faire rétrograder en division inférieure». Presque du Dashiell Hammett.

Le bras de fer Fédération-clubs, la remise en question de décisions d'une autorité, les menaces, les attaques, les critiques... montrent la qualité des rapports entre deux parties censées travailler de concert pour hisser le niveau du sport.

Ces situations sont la parfaite illustration de l'état dans lequel on a mis un secteur qui, s'il était bien géré, avec la rigueur qui s'impose, pourrait contribuer grandement à l'éducation des masses.

Il est inconcevable qu'un président de club veuille imposer sa loi, sous la menace de tout chambouler, que des joueurs ou des clubs décident de fouler aux pieds la loi sur la gestion, le paiement des impôts, le plafonnement des salaires, la désignation d'un stade ou d'un arbitre...

Et surtout, que les autorités laissent faire pour ensuite s'en mordre les doigts et essayer de rattraper le coup, avec tous les dégâts qu'on sait.

La violence (verbale et comportementale, qui fait le lit de celle physique et se prolonge dans les stades) est entretenue par ceux-là même dont la mission originelle, la raison d'être, est de cultiver le civisme, le respect, la tolérance, la bienséance... tout ce qui constitue l'esprit sportif.

La dernière assemblée générale de la Ligue de football professionnel a, pour rester dans le jargon sportif, livré en direct-live l'ampleur du fossé entre une discipline réputée pour véhiculer de grandes valeurs morales, d'être le mètre-étalon de l'universalisme et son interface à l'extrême dévoyée dans la compétition nationale.

Véritable foire d'empoigne à laquelle il fallait certainement s'y attendre et pour cause toutes les incohérences qui ont plongé la planète football dans l'incertitude notamment à cause de reports multiples des rencontres, leur (re)programmation chaotique, un arbitrage à hauteur de pâquerettes par sa qualité, des tiraillements entre dirigeants au sein même des structures de la discipline...

Alors dés l'instant où la légitimité même du président de la fédération est mise en cause dans un débat public, dés l'instant également où un président de club déclare sans sourciller que dans le giron du football national est un sport qui l'est tout aussi la combine et enfin quand si toutes ces tares ne suffisaient pas, ne voilà-t-il pas qu'à la veille d'une rencontre des plus importantes par rapport à l'enjeu engageant les deux formations protagonistes l'un des présidents est interpellé par les services de police pour tentative de corruption de deux éléments du club adverse autant dire qu'il y a plus que quelque chose de pourri.

De son côté, le président de la LFP Mahfoud Kerbadj pour ne pas le nommer confirme tout ce qui peut-être dit de mal de la compétition, des acteurs qui la composent, des procédés, procédures, magouilles impossibles à camoufler, déclarations incendiaires des dirigeants, du mauvais arbitrage, d'une programmation qui pénalise les clubs parce qu'elle met encore plus de désordre dans une scène déjà anarchique, grève drastiquement des budgets que tout le monde sait ne tenant que par miracle...

Comme il admet qu'il y a une effective dichotomie entre la démarche de la FAF et la structure qu'il représente et sert.

En somme, une auberge espagnole qui ne s'ignore pas, voire qui revendique et assume son statut puisque tout est ainsi débattu dans les assemblées générales, tout est ainsi rapporté dans les journaux, tout est ainsi accepté par ceux qui sont en dehors de ce sulfureux système.

Alors, le football, le vrai, on en parlera un jour sans doute.