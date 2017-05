Algérie: Les papillons de l'artiste Chawki Atia pour un message humaniste

La thématique de la vie après la mort est omniprésente tant sur les thèmes que sur les outils de récupération auxquelles est donnée une seconde vie.

L'artiste designer Chawki Atia présente son exposition «After Life» (après la vie) à la cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger jusqu'au 24 mai prochain.

Dans la présentation de cette exposition, il est souligné que «de l'architecture au design, passant par la création artistique tous styles et techniques confondus, Chawki Atia, talentueux et inventif, surpasse toutes les barrières de l'art... et même celle du réel à travers de nouvelles installations qu'il présente».

Ainsi, c'est tout naturellement que cette exposition sous forme d'installation en harmonie avec la sacralité des lieux à l'architecture moderne et au mobilier séculaire est «un acte à la fois mythique et mystique, principalement illustré chez le commun des mortels par les papillons noirs, représentatifs des âmes errantes et de cette nostalgie si fragile et volatile entre les vivants et les morts».

Dès lors, les papillons déclinés sous différentes couleurs du doré du mythe égyptien au vert, couleur du paradis en passant par celle des âmes errantes, seront le fil d'Ariane dès le portail d'entrée de la cathédrale qui guideront les visiteurs sur le chemin de la découverte artistique imprégnée de spiritualité humaniste.

Car, c'est cela le message de cette exposition inédite, celle d'un message humaniste pétri d'espoirs, où l'art transcende l'espace, le temps et les clivages du monde actuel pour un hymne à l'amour universel où l'esthétisme est une ode à ce qu'il a de plus beau dans la nature humaine.

Rehaussé par la lumière exceptionnelle de la cathédrale du Sacré-Cœur, les œuvres sont auréolées d'une aura mystique en résonnance avec la magie des lieux.

Il est également précisé dans la présentation que pour mettre sur pied ce travail d'exception, premier en son genre, l'architecte designer doublé d'artiste a multiplié tant les matériaux que les techniques : papier, tissu, pierres, bois, plumes naturelles et objets anciens tel que les disques vinyles. Le tout assemblé et monté via du collage, du montage ou encore du découpage laser.

Parmi les œuvres que l'on peut découvrir sur les murs intérieurs de la cathédrale illuminée par les reflets féériques des vitraux, une paire d'ailes dorées confectionnée de plumes récupérées teintées de doré et intitulé «Les ailes : l'ange perdu».

Il y a également l'œuvre intitulé «Ezzahi : Résurrection», un portrait du mythique maître du châabi. Réalisée a partir des disques vinyles récupérés tel une ode à l'âme artistique du regretté chanteur immortalisé par sa musique qui résonne encore dans les cœurs de ces fans.

Citons également l'œuvre intitulé «Guitare papillons : Renaissance», où une guitare à moitié brulée devient un objet esthétique, greffée d'une myriade de papillons noirs qui lui permettent de renaître de ses cendres.

Il y a également d'autre œuvres qui interpellent le regard et l'esprit à l'instar de «La chaise : L'envol» «Les oiseaux : morts bienheureux» pétris de couleurs confectionnées à partir de disques vinyles représentant les oiseaux de la mythologie égyptienne Akh, une catégorie de mort à la fin heureuse.

Au bout de ce chemin d'œuvres spirituelles en harmonie avec les lieux, c'est tout naturellement qu'il y a l'installation «Cercle papillons verts : Paradise» symbolisant la ou les âmes apaisées se retrouvant au paradis dans un cercle de lumière éclatante.

Par ailleurs, pour ses projets d'avenir, l'artiste travaille sur une collection de meubles faite à partir de matériaux de récupération, mais aussi sur d'autres travaux développés sur de nouveaux supports. De nouvelles installations qu'il souhaite porter au-delà des frontières de l'Algérie.