Nigeria: Pour le Biafra indépendant, une guerre à la vie, à la mort

Les bombardements, toutefois, feront moins de victimes que la famine (comme nous le verrons vendredi). Elle est la conséquence du blocus maritime et terrestre que le Nigeria impose au Biafra dès la proclamation de l'indépendance, tant pour l'empêcher d'exporter le pétrole qu'on vient d'y découvrir que pour l'empêcher d'importer des armes et de la nourriture.

Ses objectifs sont beaucoup plus civils (bâtiments publics, installations de la Croix-Rouge), que militaires et son action vise uniquement à abattre le moral de la population. » L'aviation utilise même du napalm et des bombes à fragmentation, précise ce diplomate.

Alors que les Ibos défendent leur existence même, nombre de soldats fédéraux s'estiment heureux d'être habillés et nourris, et ne tiendraient pas, dit-on, à prendre des risques excessifs. »

Il y a 50 ans était proclamée l'indépendance du Biafra, une éphémère république africaine qui allait connaître la guerre et la famine, semer la division sur le continent et montrer jusqu'où la France du général de Gaulle était prête à aller pour défendre ses intérêts. Des documents d'archives français rappellent les origines d'un conflit a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes.

