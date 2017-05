Tunisie: Une simple formalité

La dernière journée du play-off de la Ligue 2 devrait se dérouler de la manière la plus calme possible. Les jeux sont faits depuis la ronde précédente. Bardolais et Bleus ont composté leur billet vers la Ligue 1.

Le COM va affûter ses armes aujourd'hui en prévision de son explication du match barrage. Et, le SCBA, le SAMB et l'ASD aligneront sûrement leurs jeunes pousses et leurs réservistes, histoire de donner du temps de jeu à ces derniers et avoir un aperçu sur la relève.

Trio arbitral féminin

Outre le fait que la journée soit dénuée d'enjeu, deux équipes du podium s'affronteront tout de même pour l'honneur. Le champion usémiste se déplace chez le COM et tentera d'achever l'exercice en roue libre. Le dauphin stadiste accueille, quant à lui, la lanterne rouge insulaire, alors que le SCBA croisera le fer avec le SAMB.

Notons qu'une grande première aura lieu lors de cette journée. La DNA a ainsi désigné un trio arbitral féminin pour le match Stade Tunisien-AS Djerba. L'arbitre centrale, Dorsaf Ganouati, sera assistée par Amel Hached et Houda Afine. La quatrième arbitre sera Emna Ajbouni.