Tunisie: JSK, CSHL, ASM et ESZ sur des charbons ardents !

JS Kairouanaise :

17 pts (4e au classement)

- Reste à jouer : JSK-CAB

- La JS Kairouanaise sera sauvée de la relégation en cas de victoire face au CA Bizertin.

- La JS Kairouanaise sera sauvée de la relégation en cas de résultat nul face au CAB avec, dans le même temps, un résultat nul entre le CSHL et l'ASM.

- En cas d'égalité de points avec l'AS Marsa, la JS Kairouanaise sera sauvée en raison d'un avantage aux confrontations directes (2-0 et 1-0).

- En cas d'égalité de points avec l'ES Zarzis, la JS Kairouanaise sera sauvée en raison d'un avantage aux confrontations directes (1-0 et 0-0).

- En cas d'égalité de points avec le CSHL (défaite de la JSK et résultat nul du CSHL), la JS Kairouanaise terminera à la 5e place derrière le CS Hammam-Lif et sera sauvée.

- En cas d'égalité de points entre la JSK, l'ASM et l'ESZ, les Kairouanais seront sauvés, devant l'ES Zarzis, puis l'ASM en raison des confrontations directes (10 pts, 4 pts, 3 pts).

La JS Kairouanaise disputera un match de barrage en cas de défaite face au CAB et une victoire de l'AS Marsa et de l'ES Zarzis.

Club S Hammam-Lif :

16 pts (5e au classement)

- Reste à jouer : CSHL-ASM

- Le CS Hammam-Lif sera sauvé de la relégation en cas de victoire face à l'AS Marsa.

- Le CS Hammam-Lif sera sauvé de la relégation en cas de résultat nul face à l'AS Marsa et un résultat nul ou une défaite de l'ES Zarzis.

- En cas de résultat nul face à l'AS Marsa et une victoire de l'ES Zarzis, le CS Hammam-Lif disputera un match de barrage.

- En cas de défaite face à l'AS Marsa et un résultat nul de l'ES Zarzis, le CS Hammam-Lif disputera un match de barrage.

Avenir S. Marsa :

15 pts (6e au classement)

-Reste à jouer : CSHL-ASM

-L'AS Marsa doit remporter son match face au CS Hammam-Lif pour être assuré de rester en Ligue 1.

-En cas de défaite ou de résultat nul à Hammam-Lif et une victoire de l'ES Zarzis, l'AS Marsa sera directement relégué en Ligue 2.

-En cas de résultat nul de l'AS Marsa et un résultat nul de l'ES Zarzis, les Marsois termineront devant les Zarzissiens en raison des confrontations directes (2-3 et 2-0) et disputeront le match de barrage.

-En cas de défaite des Marsois et une défaite de l'ES Zarzis, les Marsois termineront devant les Zarzissiens en raison des confrontations directes (2-3 et 2-0) et disputeront le match de barrage.

Espérance SZarzis :

15 pts (7e au classement)

-Reste à jouer : ESZ-SG

-Pour rester en Ligue 1, l'ES Zarzis devra battre le Stade Gabésien et espérer un résultat nul entre le CSHL et l'ASM.

-En cas de victoires de l'ES Zarzis et du CSHL, la formation de Zarzis disputera un match de barrage.

-En cas de victoires de l'ES Zarzis et de l'ASM, la formation de Zarzis disputera un match de barrage.

-En cas de résultat nul de l'ES Zarzis et une défaite de l'AS Marsa, l'ES Zarzis disputera un match de barrage.

-En cas de résultat nul de l'ES Zarzis et un résultat nul entre le CSHL et l'ASM, l'ES Zarzis sera reléguée en Ligue 2.

-En cas de défaite de l'ES Zarzis, elle évoluera automatiquement en Ligue 2 la saison prochaine.