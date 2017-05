Tunisie: La Haica aux trousses de radios et TV privées

Dans son communiqué, l'instance insiste sur le respect des lois en vigueur et des dispositions du cahier des charges relatif à la licence d'exploitation et de création d'une chaîne de TV ou d'une station radio.

S'agissant des radios privées, la Haica relève le dépassement du temps réservé à la publicité et l'absence de toute indication sur le début et la fin d'un spot publicitaire.

Les rapports de l'observatoire de la Haica, relatifs aux chaînes de télévision privées, font état de manquement aux règles professionnelles et déontologiques dans la mesure où ces chaînes n'annoncent pas clairement le début et la fin d'une annonce publicitaire, créant une interférence entre la communication commerciale et l'information ou encore le divertissement.

