Tunisie: Sans enjeu

Certes, Néji Jrad tournera autant qu'il le pourra l'effectif que lui a légué Mourad Okbi avec plus de temps de jeu pour les joueurs qui n'ont pas été très sollicités auparavant, mais cela ne changera en rien la physionomie d'un match qui sera à coup sûr à sens unique et dominé de la tête et des épaules par les «Sang et Or» du sud.

Elles feraient mieux de compter uniquement sur elles-mêmes et sur le résultat de leur rencontre du jour pour se mettre définitivement à l'abri et sauver leur saison.

Les équipe du bas du tableau, qui espèrent un petit cadeau de la part de Ahmed Hosni et de ses coéquipiers, un exploit-choc qui enfoncerait les Zarzissiens et les ferait descendre à l'étage inférieur, ne doivent pas tabler trop là-dessus.

