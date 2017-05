Tunisie: Aveux et révélations d'autres personnes bientôt diffusés

Des révélations, des aveux et des informations factuelles dont la véracité et l'exactitude restent à prouver mais qui sont escomptés en raison même du processus de la justice transitionnelle.

En effet, toute personne qui formule le désir d'être transférée devant la Commission d'arbitrage et de conciliation de l'Instance vérité et dignité (IVD) doit se soumettre à un certain nombre d'obligations.

Elle doit au préalable accepter de faire l'objet d'une audition publique en plus des auditions à huis clos. Elle est tenue aussi de reconnaître la totalité des avantages sous quelque forme et des sommes d'argent dont elle a abusivement bénéficié, demander publiquement pardon à l'Etat et aux victimes de ses méfaits et forfaits et accepter l'arbitrage de la Commission d'arbitrage et de conciliation.

Imed Trabelsi, aux dires de M. Khaled Krichi, membre de l'IVD et président de la Commission d'arbitrage et de conciliation, a accepté toutes ces conditions.

En vérité, l'IVD a enregistré, au fil des mois, à la prison de Mornaguia, plus de sept heures d'auditions à huis clos avec Imed Trabelsi. Il s'agit bien d'un gros poisson, Imed Trabelsi ayant tellement défrayé la chronique du temps de l'ancien régime.

Il s'agit par ailleurs du neveu aux faits scandaleux, décriés et compromettants de Leila Ben Ali, épouse de l'ex-président de la République Zine El-Abidine Ben Ali, déchu à l'issue de la révolution du 17 décembre 2010-14 janvier 2011.

Imed Trabelsi avait été arrêté le 14 janvier 2011, à l'instar de plusieurs autres membres de sa famille et de proches collaborateurs de l'ancien président de la République. Plusieurs sentences d'emprisonnement ont été déjà prononcées à son encontre et d'autres procès sont toujours en cours.

La séance d'audition publique a eu lieu mardi dernier en présence de plusieurs personnes, dont l'avocat de Imed Trabelsi. Elle a duré près d'une heure et dix minutes et l'IVD n'en a transmis que cinquante minutes, «ayant dû éliminer les petits détails sans importance», selon Khaled Krichi. Il assure également que tous les noms cités par Imed Trabelsi ont été rapportés, l'IVD n'ayant, selon lui, rien escamoté ni caché.

A la fin de l'audition, Imed Trabelsi a reconnu sa responsabilité et demandé pardon aux victimes et à l'Etat et s'est dit prêt à assumer les réparations dues à toutes les parties concernées. Il s'agit bien évidemment de violations, de corruption, malversations, détournements de fonds et actes similaires et apparentés.

Des sources informées nous ont fait savoir que Imed Trabelsi a reconnu avoir bénéficié abusivement de plusieurs dizaines de milliards de millimes lors des auditions à huis clos.

Aux dires de M. Khaled Krichi, les autorités pénitentiaires ont étroitement collaboré avec l'IVD dans ce dossier, à l'instar des autres auditions effectuées à la prison de Mornaguia. Il faut savoir que l'article 45 de la loi organique sur la justice transitionnelle exige que l'Etat soit obligatoirement partie prenante dans les dossiers présentés à la Commission d'arbitrage et de conciliation.

Cette commission dresse en fait des notifications au Chargé du contentieux de l'Etat pour toutes les demandes d'arbitrage dont elle est saisie.

D'autres révélations analogues seront transmises en auditions publiques après le mois de Ramadan, nous assure-t-on. Il s'agit de cinq à six personnes du même gabarit que Imed Trabelsi.

Les effets de ces révélations en audience publique ? Côté institutionnel, c'est une partie du processus d'arbitrage et de conciliation, qui peut encore prendre de longs mois, voire plus d'une année. Mais, une fois achevé, le processus d'arbitrage et de conciliation dûment accepté par toutes les parties, auteur des violations, victimes et État, doit être revêtu de l'exequatur auprès de la Cour d'appel.

Il influe dès lors sur les instructions judiciaires et les procès en cours et même sur les exécutions des peines prononcées auparavant.

Reste aussi à quantifier la portée de telles auditions et révélations sur le projet de loi sur la réconciliation nationale qui alimente depuis quelque temps un débat national plus envenimé que serein. Le timing est-il le fruit d'un pur hasard ou bien procède-t-il de quelque calcul politique voire partisan et aux desseins inavoués ? Toutes les questions sont plausibles et permises, mais rien n'est sûr et certain, en tout cas pour l'heure.

Sur un autre plan, cela ne manque pas de défrayer la chronique et d'alimenter conjectures, hypothèses, médisances, cancans et règlements de comptes. A la bonne franquette, comme cela a toujours été de mise sous nos cieux...depuis l'antiquité.