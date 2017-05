Ile Maurice: Panchvati - Le mécontentement gronde dans ce village abandonné

Autre problème évoqué : l'accumulation d'eau lors des grosses pluies. Regina est fatiguée de toujours devoir nettoyer sa maison en grand après chaque averse. «Notre situation devient invivable et on craint tous qu'un jour, notre maison ne soit complètement inondée s'il y a une grosse averse.»

Somaroo fait face à un problème encore plus grand. Tous les habitants doivent marcher en moyenne 20 minutes avant d'accéder à un arrêt d'autobus car le transport en commun ne passe pas dans le village. «Ou krwar dan mo vié zour la mo pou kapav mars sa kantité-la ?», s'interroge l'octogénaire. Ainsi, presque sept jours sur sept, il est cloué au lit et ne peut aller nulle part.

Panchvati compte sur une seule boutique, possède un centre communautaire et les quelques maisons que l'on y trouve sont pour la plupart en tôle. Ayant la réputation d'abriter des gens les plus pauvres et les plus démunis, le village n'a pas beaucoup changé avec le temps.

