L'enquête est menée par le chef inspecteur Thacoor, le sergent Bajun et son équipe, sous la su- pervision du surintendant de police Banarsee et de l'assistant commissaire de police Hansraj, Divisional Commander Eastern. À noter que le nombre de morts enregistrées sur nos routes depuis le début de l'année s'élève à 60.

C'est vers 16 heures que le deux-roues de Vishal Jhurreea, une Yamaha 50 CC, a fait une violente sortie de route. La moto, qui se dirigeait vers Bel-Air, a fini sa course dans un précipice d'une profondeur de 2 m 50. Des volontaires ont porté secours aux deux victimes. La police de Bel-Air et le Service d'aide médicale d'urgence ont été mandés sur les lieux.

