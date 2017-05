Madagascar: Analamanga - Un grand pas vers le titre pour Elgeco Plus

Le match phare du championnat d'Analamanga de football au sein de la 1re division n'a pas échappé à la dure loi de la logique et offrir dans la foulée une sérieuse option à Elgeco Plus pour l'acquisition du titre.

La route de Elgeco Plus est maintenant dégagée après sa belle démonstration d'hier où Bela, auteur d'un doublé, et ses camarades ont mis à mal une défense à trois de l'Adema.

Doublé de Bela. Mais c'était un choix pour Raniry, le coach de l'Adema qui avait d'ailleurs cru à sa bonne étoile lorsque son équipe ouvrit le score en premier sur un penalty savamment tiré par Jonah devant le nouveau portier d'Elgeco, Ando.

Un instant déstabilisé, le président d'Elgeco, Alfred Randriamanampisoa, qui commençait à donner de la voix comme à son habitude, a fini par remettre en place sa troupe et reprendre le dessus grâce notamment à ce doublé de Bela revenu au premier plan, motivé comme jamais à rejoindre les Barea.

Profitant d'un cafouillage dans les 5 m des buts de l'Adema, Zola fustigea ses anciens coéquipiers pour marquer entre une forêt de jambes.

Poule des As. Et ce n'est pas tout, car rentrant vers la fin de la partie, Fab porta l'estocade pour marquer le quatrième et dernier but.

A 4 à 1, les carottes étaient définitivement cuites. Car même s'il restait encore 5 journées, on ne voit pas de quelle manière Elgeco Plus peut lâcher prise alors qu'il lui restait comme gros morceau le COSFA.

L'Adema, pour sa part, devait encore en découdre avec le COSFA, mais aussi Tana Formation, la seule équipe qui a battu Elgeco Plus.

Le championnat d'Analamanga ne manquera pas pourtant d'intérêt, car si on écarte Elgeco Plus, il y aura encore la fameuse Poule des As pour désigner le deuxième représentant en Ligue des champions. De belles bagarres en perspective.