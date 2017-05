Afrique: Cap sur les salaires des dirigeants dans le monde

La transparence dans la gestion des affaires publiques ? C'est ce que mérite tout contribuable, surtout que cela fait partie de sa responsabilité qu'est de superviser l'utilisation par les gouvernants de l'argent public, fruit des impôts payés.

C'est dans ce cadre que s'illustre l'utilité de la déclaration de patrimoine étant une obligation légale des tenants et détenteurs du pouvoir. La publication des fiches de paie des gouvernants serait également intéressante.

Et ce, dans le dessein de dissiper tout soupçon d'éventuel enrichissement sans cause ou illicite. A cet effet, les salaires des dirigeants - objet de ce dossier - à commencer par les chefs d'État et les chefs de gouvernement, doivent être exhibés.

Le Président des États-Unis

Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique perçoit un salaire de 400 000 dollars par an. Mais il a décidé de ne pas le toucher, mais de « l'offrir » à une organisation caritative pour diverses raisons.

Le président français

Emmanuel Macron, fraîchement élu à la tête de la République française, quant à lui - comme son prédécesseur François Hollande - touche 14 999 Euros par an avec d'autres avantages et indemnités.

La chancelière Allemande

Depuis 2005, la chancellerie allemande est dirigée par une femme en la personne d'Angela Merkel. Cette dernière perçoit 18 820 Euros par an suite au décret en date de 2016 révisant le salaire des membres du gouvernement allemand.

Le Premier ministre Britannique

Après le Brexit qui a occasionné la démission de David Cameron, Theresa May a pris le relai. Elle perçoit 166 700 Euros.

Le président Malgache

Nonobstant les efforts conjugués par Transparency International Initiative Madagascar dans la recherche et les investigations menées par rapport aux rémunérations des élus, celle du chef de l'État reste un grand mystère. Cela est dû à l'inaccessibilité des sources.

Le président Sud-Africain

Jacob Zuma, le président Sud-Africain touche 1 070 000 Euros par an et serait parmi les chefs d'Etat les mieux payés du continent. Nous savons que la rénovation de sa villa Nkandla a entraîné un vif tollé en Afrique du Sud et a failli entraîner sa destitution par le Parlement.

Le président du Sénégal

Macky Sall, le président du Sénégal perçoit 750 000 F cfa. En 2016, le Sénégal s'est trouvé à la 6e place sur les 54 pays constituant le continent en matière de prospérité.

Le président Congolais

Joseph Kabila - accusé d'être un dictateur et de s'éterniser au pouvoir - perçoit 75 millions d'Euros par an. Ce qui fait qu'il soit, à part Jacob Zuma, parmi les chefs de l'Etat africains les mieux payés d'Afrique.

Le président Russe

Vladmir Poutine, celui qui veut faire de la Russie une « Velikaja Derzava », une superpuissance en français, aurait perçu - en 2016 - 8 858 432 Roubles, soit 147 291 Euros. Cette information est révélée par le site du Kremlin suivant la déclaration de patrimoine de Poutine.

Le président Nord-Coréen

Bien que la Corée du Nord soit réputée être le pays le plus fermé au monde, cela n'est si vrai cela puisse paraître. En effet, l'on a pu découvrir la fortune de Kim Jong-Un, l'actuel chef de l'État. Elle serait estimée à 21 millions de dollars.

Le président Chinois

La République Populaire de Chine est dirigée depuis 2013 par Xi Jinping. Pour ce grand pays, première économie mondiale, la fortune du président serait estimée à 50 millions de dollars.

Le premier ministre Israélien

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre Israélien aurait perçu en 2016, environ 150 000 Euros selon les fiches de paie publiées par son bureau.