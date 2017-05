Madagascar: Parti Vert - Restructuration de la base dans le Ier Arrondissement

Après les présidentielles de 2013, le Parti Vert Hasin'i Madagasikara s'attelle à la restructuration de sa base dans la Capitale. Et ce à mois de deux ans de la prochaine élection présidentielle à laquelle le parti d'Alexandre Georget aura un candidat.

Samedi dernier à l'ANS Ampefiloha, le Parti Vert Hasin'i Madagasikara a officiellement présenté les membres de son nouveau bureau dans le Ier Arrondissement de Tana qui compte 44 « Fokontany ». Un responsable a été désigné au niveau de chaque « Fokontany ». Alexandre Georget, accompagné des membres du bureau politique de son parti, a donné sa bénédiction au nouveau bureau. Une occasion pour lui de rappeler que le Parti Vert Hasin'i Madagasikara a une envergure nationale étant donné qu'il est présent dans toute l'île. La base du parti dans les autres arrondissements de la Capitale et dans les districts environnants (Avaradrano et Atsimondrano) connaîtra la même restructuration.

Candidature. On a appris hier à travers les déclarations de son président national que le parti Vert Hasin'i Madagasikara participera aux prochaines élections dont la plus prochaine sera l'élection présidentielle de 2018. « Le parti reste toujours dans la plateforme ARMADA, au même titre que le MAPAR, le MMM, le « Hiaraka isika » et le « Avana ».

Notre candidat à la prochaine élection présidentielle sera l'un des chefs de parti de cette plateforme. », a expliqué hier Alexandre Georget. Avant de rajouter : « Le parti Vert Hasin'i Madagasikara veut toujours garder son image d'un parti sérieux et crédible, qui reste fidèle à sa ligne de conduite. Il dispose des structures à tous les niveaux des circonscriptions administratives et électorales. Elle continue également d'occuper sa place au niveau africain et mondial, en tant que vice-président de la FEVA ou Fédération des Verts Africains. »