Congo-Kinshasa: Monique Mukuna Mutombo - « Des divisions intercommunautaires sont un plan pour ajourner les élections »

Pour contrecarrer ce qu'elle présente comme le plan des politiciens consistant à opposer des communautés entre elles, à l'instar de la situation qui prévaut aux Kasaï, Tanganyika, etc., afin de voir perdurer la crise actuelle et trouver le prétexte d'ajourner les élections, l'autorité morale de la plateforme « RDC Nouvel Horizon », Monique Mukuna Mutombo, appelle les intellectuels, les chefs coutumiers, les leaders religieux et d'opinions à la vigilance tous azimuts.

Des conflits communautaires en République démocratique du Congo ont leurs instigateurs. C'est ce qu'estime Mme Monique Mukuna Mutombo.

Selon cette économiste qui longe derrière elle, une expérience régionale (Afrique de l'Est et Afrique centrale) en assainissement des affaires, que ça soit dans le Tanganyika où pygmées et bantous s'entretuent, dans le Kasaï où on tente d'opposer Tshokwe et Luba alors que le conflit coutumier qui dégénère depuis des mois est loin de se terminer, ou ailleurs, on veut faire du territoire national, un terrain de violence aveugle.

La situation dans les Kasaï en est une illustration. « Les politiciens en mal de positionnement en ont profité pour danser sur la corde tribale en opposant des communautés entre elles. De quoi se dire, en plus, d'avoir perdu la légitimité de nos institutions, l'unité nationale chèrement acquise sous la deuxième République vient d'être entamée », dénonce-t-elle.

Ainsi, pour contrecarrer le plan de division, l'Autorité morale de la « RDC Nouvel Horizon », qui est également candidate déclarée à la prochaine présidentielle, appelle les intellectuels congolais, les chefs coutumiers, les leaders religieux et autres leaders d'opinions à la vigilance.

Il s'agit d'une vigilance active pour empêcher le pays de disparaitre et offrir au peuple congolais l'espoir de la dignité et d'un avenir radieux.

Le piège du chaos, elle dit l'avoir détecté. Le plan, selon elle, est concocté pour ne pas offrir au peuple congolais l'alternance pour laquelle elle aspire.

« Les sirènes de division qu'entretiennent les politiciens pour opposer des communautés entre elles, est l'arme fatale qu'ils veulent utiliser afin de voir perdurer la crise actuelle et trouver le prétexte pour faire passer un référendum égoïste et truqué d'avance à l'instar du Burundi, dans l'objectif final d'ajourner les élections », a-t-elle prévenu.

Et de poursuivre : « Nous avons cru au départ en l'engagement du chef de l'État à quitter le pouvoir à la fin de son mandat... Hélas, nous n'allons pas sacrifier nos années à nous plaindre et à laisser passer le plan machiavélique du pouvoir comme une lettre à la poste ».

Son appel d'éveil, explique-t-elle, a également la portée de détermination de tout un peuple qui ne veut plus vivre le temps des despotes. « Il est temps de tourner la page d'histoire pour permettre à la population de jouir de la richesse de son pays.

Que les innocents ne remplissent plus les prisons, les veuves et les orphelins ne soient plus dans la rue, les vrais chefs coutumiers retrouvent leur pouvoir confisqué, le sang ne coule plus et que les filles et fils du pays rentrent de l'exil pour la terre de leurs ancêtres », a-t-elle déclaré.