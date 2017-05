Congo-Brazzaville: La saison n'est pas terminée pour plusieurs joueurs présélectionnés

Si on connaît désormais le programme du stage de Lisses (du 26 mai au 5 juin), la liste des joueurs qui y prendront part n'est pas encore rendue publique. Quoiqu'il en soit, pour certains joueurs de la diaspora, la saison ne sera pas terminée vendredi prochain.

Officiellement, la date Fifa de juin s'étend du 5 au 13. Impossible donc pour le staff d'exiger la présence des joueurs encore concernés par la compétition avant le lundi 5 juin au matin. Parmi la diaspora, plusieurs éléments sont concernés par ce point de règlement, puisqu'ils seront encore en compétition jusqu'à cette date.

En Albanie, Ndockyt et Nkounkou ont encore une journée de championnat à disputer le 27 mai avant de jouer la finale de la Coupe d'Albanie le 31 mai.

En France, Fodé Doré est concerné par la finale de la Coupe de France, contre le PSG, au Stade de France, le 27 mai.

Du côté de la Turquie, Osmanlispor et Thievy Bifouma ont encore deux journées au programme (le 26 mai et le dimanche 4 juin). S'il est sélectionné, l'avant-centre congolais rejoindra donc ses coéquipiers dans l'avion qui ralliera Brazzaville le 5 juin. Non convoqué en sélection et mis au placard en club, son coéquipier Dzon Delarge pourra se concentrer sur son transfert et ses vacances.

Pour Yves Pambou Loembet, la saison slovaque s'achèvera le samedi 26 mai après un match à Ruzomberok, tandis que le CSKA Sofia de Kévin Koubemba a encore deux matchs au programme (les 28 et 31 mai). S'il est retenu, le premier pourrait donc rallier la région parisienne rapidement. Pour le second, qui a l'avantage d'être bien connu par le staff technique, on se dirigerait vers une arrivée le 1er ou 2 juin. En cas de présence dans la liste définitive, bien entendu.

Qualifié pour les barrages pour la montée en Ligue 2, le Paris FC affrontera l'US Orléans les 23 et 28 mai. Eden Massouema devrait donc pouvoir rejoindre le groupe rapidement. Mais son transfert vers un club de Ligue 1 et l'influence d'une partie de son entourage pourraient replonger le milieu de terrain dans sa réflexion...

Opposé à Schweinfurt, jeudi soir, en finale de la Coupe régionale du Bayern, Juvhel Tsoumou devrait pouvoir rejoindre le groupe congolais dès le lendemain. L'attaquant du Wacker Burghausen, âgé de 26 ans, serait très motivé à l'idée de rejoindre, enfin, son pays de naissance.

Le cas de Christopher Maboulou, laconiquement évoqué en conférence de presse par le sélectionneur, ne semble pas être sorti du flou durant le week-end. Pas de quoi améliorer l'image de l'ancien Castelroussin auprès du grand public congolais. La cote d'amour des binationaux « dribbleurs» est à la baisse... A bon entendeur, salut.

Lors des deux dernières sorties de Bourg-en-Bresse, Clevid Dikamona était absent du groupe sur blessure. Un doute subsiste donc sur sa compétitivité.

Pour finir, le cas Dylan Saint-Louis. Ses discussions avec le staff des Diables rouges semblent encourageantes quant à son intérêt pour la sélection congolaise. Celui qui a déjà décliné l'offre d'Haïti, le pays de son père, ne ferme pas la porte au pays de sa mère. Mais, après un prêt à Laval cette saison, son avenir ne semble pas s'inscrire à Saint-Etienne. Le joueur et son entourage auraient donc décidé de se focaliser sur son transfert dans les prochaines semaines. Pour venir l'esprit libéré lors du prochain match du Congo. Un discours déjà entendu à plusieurs reprises...

Reste à savoir si ces différents critères pèseront dans la décision finale du sélectionneur, Sébastien Migné. Qui devrait arriver dans le courant de la semaine avec son président, Jean-Michel Mbono et son gardien "titulaire", Barel Mouko, qui n'a pas besoin d'un visa pour venir en France.