Pour un budget de 105 millions d'euros, la DCSD investira dans des équipements sécuritaires pour ses partenaires, dont l'achat des véhicules et du matériel de protection et dans le recrutement de 25 coopérants supplémentaires, portant son effectif à 320.

Pour mener à bien sa mission, la DCSD va installer des centres de préparation de soldats burkinabè et nigériens. Des policiers français spécialisés se rendront au Sénégal pour bâtir une plate-forme de renseignement cyber, et créer une école régionale du renseignement en zone sub-sahélienne.

La Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du Quai d'Orsay aura un rôle important, à la fois de coordination, la cyber-criminalité, le renseignement, la protection civile et les forces spéciales.

