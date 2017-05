Maroc: L'USFP adopte sa stratégie pour les années à venir et renouvelle ses instances

Les travaux du Xème Congrès national devaient prendre fin hier à Bouznika par le renouvellement des instances de l'USFP.

Entamés vendredi, après la réunion, la veille, des secrétariats provinciaux et régionaux, par l'accueil des 1531 congressistes et la présentation, au cours de l'après-midi, du rapport moral par le Premier secrétaire et du rapport financier par Mohamed Mouhib, les travaux ont été marqués par l'intervention d'une centaine de congressistes et plus de neuf heures de discussions ainsi que par l'adoption de ces deux rapports via un vote à main levée.

Les travaux ont également été marqués par les allocutions prononcées par Driss Lachguar et Habib El Malki et par le soutien de l'USFP aux revendications sociales et économiques légitimes des habitants d'Al Hoceima.

La journée du dimanche a été marquée, quant à elle, par la reconduction de Driss Lachguar à la tête du parti, l'élection des membres du Conseil national et l'adoption du rapport d'orientation et du communiqué final du Congrès.

Le Premier secrétaire a ainsi obtenu 1044 voix des 1202 congressistes qui ont pris part au vote organisé au niveau de chaque région administrative et partisane en plus de la région de l'Europe et de l'Afrique.

Dans une brève allocution, celui-ci a affirmé que l'important, ce n'est pas le résultat des urnes, mais celui du travail accompli par les Ittihadis pour faire réussir ce Congrès.

Il convient de rappeler que le rapport de la Commission de qualification et d'évaluation de la candidature au poste de Premier secrétaire a été présenté samedi soir par Khadija Erradi, que la candidature de Driss Lachguar a été officiellement annoncée aux 1531 congressistes par le président du Congrès, Habib El Malki et que l'annonce du résultat du vote l'a été par Mohamed Mouhib.

Il convient également de préciser qu'à l'issue de l'intervention de ce dernier, le Premier secrétaire a prononcé une allocution dans laquelle il a déploré l'absence d'autres candidatures à ce poste.

Il a, par ailleurs, exprimé le souhait de mettre fin, une fois pour toutes, aux conflits et luttes qui fragilisent le parti et voir émerger dans les provinces et régions du Royaume de nouvelles élites à même d'assumer les responsabilités et de mobiliser les citoyens.

Concernant son programme pour les prochaines années, il a souligné que celui-ci se fonde sur une analyse concrète de la réalité tangible, en rappelant que son intervention lors de l'ouverture des travaux en constitue la quintessence.

Intervenant lors de la séance d'ouverture de ce Congrès, Driss Lachguar avait, en effet, dressé le bilan de l'action du parti et de son groupe parlementaire, qualifiant d'intenses et de significatifs les amendements présentés au Parlement notamment sur le plan social.

Il a également évoqué les résultats des élections communales, professionnelles, régionales et législatives, estimant que ces résultats étaient satisfaisants et mis en en exergue la nécessité de se placer au centre du progrès et de la modernité afin de rehausser les valeurs de solidarité, de justice sociale et de tolérance et d'œuvrer pour un monde qui protège l'environnement et qui soit équitable envers les pays en voie de développement, en particulier les pays africains.

Préalablement à l'intervention du Premier secrétaire, Habib El Malki avait annoncé officiellement l'ouverture des travaux en souhaitant la bienvenue aux congressistes et aux invités. Il a également affirmé que «l'USFP est le parti de l'avenir et non pas un parti du passé, le parti de la pensée renouvelée et non pas un parti de la sclérose et de la stagnation, le parti de l'initiative et non pas un parti de l'attentisme, de l'apathie et de la nostalgie».