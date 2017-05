Maroc: Le Village itinérant de l'ONCA fait escale dans la province de Jerada

Un dispositif de conseil agricole qui profitera à plus de 400 participants dont 300 agriculteurs de la région

La province de Jerada accueille les mardi 23 et mercredi 24 courant la douzième étape du « Village itinérant », un dispositif de conseil de proximité initié par l'Office national du conseil agricole (ONCA).

Plus de 400 participants dont 300 agriculteurs de la région et partenaires institutionnels et professionnels prendront part à ce rendez-vous qui vise à mettre à la disposition des acteurs agricoles les connaissances, outils et moyens pour une agriculture performante et durable.

Outil de sensibilisation des agriculteurs des zones ciblées, « Village itinérant de l'ONCA est l'occasion de partager avec eux l'expérience et le savoir-faire des différents partenaires impliqués dans le secteur agricole. Ce qui en fait une plateforme de messages de sensibilisation à caractère technique et managérial dans un souci de développement durable de l'agriculture », a indiqué le Conseil agricole.

A noter que cette douzième étape, qui se tiendra en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, sera axée sur des thématiques ayant trait aux filières de la région, mais également des dispositifs et mécanismes pouvant bénéficier aux agriculteurs, a indiqué le Conseil.

Ainsi, deux jours durant, les participants seront édifiés sur le programme du Conseil agricole pour le développement de l'élevage ovin et caprin dans la région de l'Oriental; l'état d'avancement du contrat-programme de développement de la filière des viandes rouges; la création des coopératives agricole selon la nouvelle loi 112-12; la loi pastorale 113-13 ainsi que sur la gestion des parcours, préservation et diversification des ressources pastorales.

Cette caravane de sensibilisation, qui constitue désormais un rendez-vous régional ancré dans les territoires, édifiera aussi les participants sur la préparation de la brebis à l'agnelage et soins des nouveaux-nés; la gestion de la reproduction chez les brebis ainsi que sur le délestage des parcours: techniques d'engraissement des agneaux à la stabulation, selon l'ONCA.

Il est à souligner que la santé animale et programme de prévention, la valorisation des viandes rouges ovines et opportunités offertes par l'IGP Béni Guil, l'insémination artificielle chez les ovins ainsi que les offres d'assurance agricole figurent également parmi les thématiques qui seront abordées durant ces deux jours. Précisons que les différents exposés prévus dans ce cadre seront assurés par des professionnels du secteur agricole ainsi que des conseillers agricoles du Conseil agricole.

« L'ONCA, qui se veut un partenaire privilégié de l'exploitant agricole, aspire à participer activement au développement agricole, à travers des opérations de conseil ciblé, ainsi qu'un encadrement et un accompagnement appropriés des agriculteurs. Ce qui doit se traduire par des retombées socio-économiques positives pour les populations ciblées », a souligné le Conseil agricole dans un communiqué.

Axé autour de l'information en termes d'actions entreprises dans le cadre du Plan Maroc Vert au niveau régional et local le village itinérant de l'ONCA a profité à ce jour à 3.058 agriculteurs bénéficiaires et mobilisés 97 conseillers agricoles qui ont assuré l'animation technique de cet espace.

Durant ses onze précédentes étapes, le « Village itinérant » a traité 85 thématiques techniques de conseil agricole et organisé 66 voyages encadrés au profit des agriculteurs provenant des différentes régions du Royaume.