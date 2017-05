Togo: Sémassi à 3pts+12 du leader

Le président américain Donald Trump prononcera dimanche à Riyad, devant les dirigeants de plus de… Plus »

Deux choses pourraient militer en faveur de Sémassi. D'une part, la défaite du leader en face d'Agaza et eux, ils devront battre Koroki, lors de la 26ème et dernière journée. Mais encore faudrait-il aussi que les guerriers de Tchaoudjo atomisent vraiment leur adversaire jusqu'à hauteur de 12 buts.

Le leader As Togo-Port a été épinglé dimanche par les Anges de Notsè par un but contre zéro ; il maintient alors ses 48 points + 23. Cependant, Sémassi a eu le dessus sur Foadan de Dapaong ; une victoire qui lui concède 45 points +11. C'était la 25ème journée du championnat national de football de première division.

