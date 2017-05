Sénégal: Lassana Faye, un "Hollandais" qui frappe à la porte de la Tanière

"Là-bas, il faut être prêt physiquement mais aussi tactiquement et techniquement", a indiqué le jeune footballeur soulignant qu'après ce championnat, on peut évoluer partout.

Et le Sénégal avec des joueurs comme Mané (Sadio), Kouyaté (Cheikhou) et Guèye (Idrissa) présente un visage attrayant pour tout jeune footballeur, a reconnu le jeune footballeur dans un anglais châtié.

Présentement en vacances dans le pays de naissance de ses parents, le jeune footballeur a pris les devants en tentant de gagner une place de titulaire dans son club et en s'informant auprès de ses coéquipiers africains sur le football continental et sénégalais.

Dakar — Lassana Faye, le défenseur natif de Rotterdam, aux Pays Bas et arrière gauche du Vitesse Arnhem fait des pieds et des mains avec ses parents pour revêtir le maillot de l'équipe nationale de football du Sénégal.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.