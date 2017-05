Cameroun: Transport en commun - La surcharge fait de la résistance

Interpellés sur ce phénomène qui à fait son nid dans le transport urbain et interurbain, les automobilistes rejettent la faute sur les clients, et sur le prix du carburant qui varie sur le marché. «Les clients ne paient pas bien le taxi. Le tarif c'est 250 Fcfa, mais vous verrez certains proposer 100 Fcfa. Pour faire des recettes, nous sommes obligés de surcharger les clients», avoue Désiré Olinga, chauffeur de taxi. Une situation qui tend à augmenter les risques d'accidents dans la capitale.

Sur de courtes distances ou sur des distances éloignées, les clients sont mis par trois, quatre, voire plus, lorsqu'il s'agit d'un déplacement familial. «La surcharge sur les motos est une gangrène. Parce qu'il pleuvait, j'ai proposé au conducteur de ne pas me surcharger. Il m'a demandé de payer les autres places. Ce que j'ai fait pour être à l'aise», se souvient Léonie, habitante du quartier Mimboman.

«C'est devenu une habitude. Il est quasiment impossible de se déplacer, assis seul sur le siège avant. Même si vous proposez une forte somme, les taximen vous «bâchent». Si vous insistez, le chauffeur vous demande de descendre de sa voiture et d'aller acheter la vôtre», déclare Valentin Matoum, étudiant à l'Université de Yaoundé I et habitué des taxis. La situation n'est guère reluisante du côté des motos taxis.

Passer trente minutes devant un arrêt taxi dans la capitale politique permet de constater que la pratique est bien enracinée. Le siège avant du taxi réservé à un seul client en prend deux. C'est ancré dans les mœurs des populations au point où on ne s'en plaint plus.

Cela se voit pourtant que le chauffeur est mal installé et qu'il doit faire une gymnastique inappropriée pour passer les vitesses. Pour les besoins de la cause, il n'hésite pas à frôler au passage les jambes des clients et pourquoi pas, leur demander de soulever de temps à autre leur fessier pour la manœuvre.

