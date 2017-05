Cameroun: Navire-hôpital - 1696 malades enregistrés dans le Centre

Ils vont uniquement prendre en charge les enfants aux jambes arquées ou en forme de «x», des personnes souffrant de tumeurs qui déforment le visage et le cou, de grandes cicatrices après de graves brûlures. Les patientes affectées par les gros myomes et les fistules obstétricales seront aussi traitées. Marthe M., qui souffre d'une fistule uretro-vaginale gauche, après plusieurs opérations sans succès, espère recouvrer sa santé. D'une voix chargée d'émotion, elle lâche : «J'ai cessé de vivre depuis cinq ans. Je crois que cette fois sera la bonne. Il faut que je puisse reconquérir à nouveau mon époux qui m'a abandonné depuis que je suis affectée».

