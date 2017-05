Plus de cinq cent personnes invitées se sont retrouvées ce Samedi 20 mai 2017 au Pavillon Dauphine à Paris, afin de célébrer la quarante cinquième édition de la fête nationale du Cameroun, est-ce l'effet Macron ou la préparation des mentalités à la double nationalité ? Une fois n'est pas coutume mais on a d'abord chanté la Marseillaise à la fête nationale du Cameroun organisée par le Chef de Mission Diplomatique, avant de chanter l'hymne national du Cameroun, chose qui en a surpris plus d'un invité.

Dans son discours sur la réunification du Cameroun l'Ambassadeur n'a pas évoqué l'amputation d'une grande partie du territoire camerounais contrôlé par les Anglais qui a été rattachée au Nigeria lors d'un referendum bizarre le 11 février 1961, de ce fait, les Camerounais ne retrouveront plus jamais leur territoire de l'époque allemande (1884-1916), ce drame est sans doute à l'origine des tensions qui animent la zone anglophone qui représente 20 % du territoire et dont les populations se plaignent d'être marginalisées par un bilinguisme un peu bancal.

Parmi les invités présents, on a eu de nombreux détracteurs du régime de Paul Biya, on a vu Dieudonné Mbala qui annonce sa candidature aux élections législatives de juin prochain contre son meilleur agent de publicité Manuel Valls, et en 2018 aux élections présidentielles du Cameroun, on sait qu'il a de l'humour mais on va bien voir s'il va poser aussi sa candidature à Yaoundé.