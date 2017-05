Alain Florent ESSOMÉ est un homme qui croit au potentiel féminin, une conviction personnelle qui reflète son engagement social et sa politique entrepreneuriale. Discret, il est un chef d´entreprise au parcours jalonné de succès, avant-gardiste et prompt à créer et à innover.

Après dix années d'expériences professionnelles en tant que consultant en réseaux informatiques chez Cisco System, Alain Florence Essomé prend son courage à deux mains pour faire un pas décisif dans l´entreprenariat. Ce qui lui réussit bien, puisqu´il met avec succès sur pied l´entreprise NSAFE (Network Security Architecture For Enterprise) en 2007, laquelle est spécialisée dans la conception et la sécurité des réseaux d´entreprise, fournit de solutions simples et adaptées aux problématiques de ses clients.

De nos jours, cette NSAFE compte dix consultants.

Cet entrepreneur qui a placé la barre haut, est à la hauteur de ses ambitions et compte aller loin avec ses réalisations. C´est ainsi qu´en 2015, après une étude de marché sur le transport et les loisirs en Afrique, Monsieur ESSOMÉ crée une autre structure nommée WakaTicket avec deux objectifs majeurs: améliorer la qualité des services des promoteurs de transport et d´évènements; faciliter l´achat des tickets aux usagers. Une solution salutaire surtout quand on connaît les lacunes dans le système de réservation des évènements au sein de nos communautés. Accessible 24/24 heures, WakaTicket permet de faciliter le paiement et d´accélérer le processus de réservation tant pour les fournisseurs de service que pour les consommateurs.

L´apport des hommes comme Alain Florent ESSOMÉ démontre la nécessité d´impliquer les hommes pour "emporwer" les femmes dans leur processus de l´entrepreneuriat.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre d´un forum riche en thèmes, ateliers et activités, sous la houlette de panélistes aux backgrounds admirables. Le tout sera couronné par un dîner "phénoménal".