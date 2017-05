Algérie: L'offre en produit maraîcher va rendre les prix très abordables

En cette veille de mois de Ramadhan, les étals des détaillants en fruits et légumes font montre d'une extrême abondance et une tendance à la baisse des prix affichés.

Un état de lieux qui somme toute va encore perdurer pour une raison toute simple : ce mois de Ramadhan comme celui de ces deux dernières années, coïncide avec la période des récoltes de cultures maraîchères de saison et partant les ménages vont pour voir s'approvisionner en légumes à moindre coût financier.

Mais ça ne sera pas le cas pour les viandes blanche et rouge dont le prix sur les étals a commencé à grimper notamment pour ce qui concerne la volaille, non sans citer les produits de mer qui ne sont plus à la portée des petites et moyennes bourses.

Dans différents marchés de proximités de la capitale où La Tribune s'est rendue ces derniers jours, car pouvant servir de référence en matière de mercuriale, nous n'avons pas observé de surenchère sur les étals mis à part du côté des vendeurs de volaille et des poissonniers.

En effet chez les vendeurs de légumes et fruits dont les étalages sont assez bien fournis, il nous a été facile de remarquer que les prix n'ont pas connu de hausse en comparaison avec la semaine du 7 au 13 mai 2017.

Mieux encore certains produits maraîchers ont connu une revue à la baisse de leur prix au kilogramme, c'est le cas particulièrement de la tomate qui doit-on se rappeler était affiché durant la période citée plus haut à 180 jusqu'à 200 dinars le kilogramme pour chuter ces jours-ci à 35 DA.

Même cas de figure pour la courgette qui est passée durant cette même période de référence de 140 à 60 DA/kg. Ces deux derniers produits, faut-il le souligner au passage, sont très prisés par les ménages durant le mois de Ramadhan.

Notons également la chute des prix de la pomme de la terre qui après avoir atteint la barre des 100 DA/kg est revenu dans la fourchette des 35 et 45 DA. Une chute tout à la faveur des ménages connaissant la place qu'occupe ce tubercule dans la préparation des plats.

En ce qui concerne les aubergines, la carotte et la salade verte, leurs prix n'ont pas changé ou du moins n'ont pas connu de baisse par rapport aux semaines précédentes.

Au registre des fruits, la tendance est à la baisse. C'est le cas notamment de l'abricot et de la nèfle. Le premier est passé en moins de dix jours de 450 DA à 180 DA, le second fruit a, lui aussi, connu une baisse sensible passant de 200 à 120 DA le kilogramme de nèfle de bonne qualité. Toujours dans ce même registre, c'est bien la pastèque qui a surpris plus d'un père de famille.

En effet, qui aurait cru que ce fruit soit proposé à 60 DA le kilogramme en cette période du mois de mai. Faut-il rappeler qu'à la même période de 2016, la pastèque s'écoulait à pas moins de 150 DA le kilogramme. En somme, la mercuriale en cette période est au bénéfice des consommateurs.

«Cela ne risque pas de changer au vu des volumes importants de produits végétales qui arrivent au quotidien dans le marché de gros», nous ont affirmé à l'unanimité quelques détaillants lors de notre passage sur leur point de vente. Et de nous expliquer «ce constat n'a rien d'étonnant vu que nous sommes en pleine période de récolte des produits maraîchers».

Et de poursuivre «de la sorte tous les marchés de gros de fruits et légumes du pays accusent réception depuis quelques jours de fortes quantités de légumes frais et fruits de saison. C'est en effet, ce que nous ont confirmé des mandataires de marché de gros qui approvisionnent la capitale. Les plus importants sont Khemis El Khechna et Bouguerra.

Ces derniers nous ont chacun attesté que les volumes à l'arrivage ne cessent de grossir ces derniers jours. «Devant une telle quantité d'offres à une semaine du début du moins de Ramadhan, l'hypothèse d'une flambée des prix des légumes et fruits est à exclure forcément», nous ont assuré nos interlocuteurs.

Et si c'était le cas ? Avons-nous demandé à un cadre de l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes (Onilev) joint par téléphone. Ce dernier nous a répondu tout de go «leurs auteurs ne pourront en aucun cas le justifier».

Un surplus de productions exclut toute poussée inflationniste

D'autres observateurs que La Tribune a pu interpellés sur la question d'un possible retour à la hausse des prix sur les étals en raison d'une très forte demande à la veille du mois sacré nous ont fait savoir à l'unanimité : «La production maraîchère est si importante en volume ces jours-ci et les semaines à venir qu'il faudra s'attendre à une baisse significative de la mercuriale notamment des légumes et fruits sensibles à savoir la tomate, le piment doux et les aubergines».

Ce qui veut dire en clair et comme nous l'ont soutenu nos interlocuteurs : «En cette période où les récoltes des produits maraîchers sont si importantes en volume ce qui va rendre l'offre nettement supérieure à la demande bien que celle-ci soit booster pour cause de début de Ramadhan». Et donc les prix des légumes frais seront à la portée des petites bourses.

Produit carnet frais

Du côté des étals des vendeurs de viandes blanches, les prix ont commencé à grimper. En effet, si le prix du kilogramme de poulet vidé était proposé entre 270 et 300 DA au début de ce mois courant, il a grimpé ces derniers jours pour atteindre les 350 DA. Selon des observateurs, il faudra s'attendre à ce que le prix de la volaille grimpe un peu plus tant la demande sera importante. C'est d'autant plus vrai quand on sait qu'en cette période de Ramadhan l'offre sera en recul par rapport à la demande.

En ce qui concerne la viande rouge fraîche locale son prix n'a pas bougé. Cette stabilité va permettre aux ménages de s'approvisionner en fonction de leur pouvoir d'achat. A titre indicatif : les prix du bovin commencent à 750 DA et grimpent jusqu'à 1 200 DA quand il s'agit de quartier de viande de choix. Pour la viande ovine, le prix sillonne entre 900 et 1 400 DA (gigot et côtelettes).

A partir de ces prix de la viande rouge fraîche, on comprend pourquoi les ménages se rabattent sur la viande rouge importée. Mais toujours est-il que pour cette année les quantités importées ne seront pas au même niveau que ces dernières années et du coup l'écart entre le prix de la viande rouge locale et celle importée sera minime. Cela veut dire en clair que les pères de famille n'auront plus cette alternative de se rabattre sur le produit carnet importé.

Du côté des poissonniers, les prix sont déjà trop élevés et donc les ménages à faible revenu vont devoir se priver de tous les produits de mer car même la sardine n'est plus accessible et quand l'envie d'y goûter est fort chez les petites bourses, c'est par petite quantité d'achat qu'il est assouvi.

On ne saurait terminer ce tour d'horizon de quelques marchés de la capitale sans parler des étals des marchands de dattes et ici les prix sont exorbitants. Il faut savoir que contrairement aux produits maraîchers dont les récoltes coïncident avec le mois de Ramadhan c'est tout le contraire pour la datte.

En effet, toutes les dattes proposées à la vente actuellement proviennent de la récolte de 2016. En d'autres termes, la datte sur les étals est hors saison ce qui explique sa cherté.

On peut dire enfin que pour ce Ramadhan les prix des fruits et légumes sur les étals vont être largement abordables pour les ménages mais pour ce qui concerne les produits carnets frais, ils devront encore faire des sacrifices s'ils veulent gérer au mieux leur budget consacré à la consommation spécifique du mois sacré.