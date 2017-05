Algérie: L'informel sous l'œil de l'Etat

Les pouvoirs publics ont pris des mesures pour mettre un terme aux différentes pratiques informelles, à travers la dynamisation de l'outil national de production, la stimulation des investissements productifs, la promotion de l'emploi, etc., «sans pour autant réussir à cerner l'étendue du secteur informel qui pourrait constituer, à terme, une menace sérieuse pour l'outil national de production» et «risquerait de mettre en péril les fondements de l'économie nationale dans son ensemble», préviennent les experts.

Pour ne pas arriver à ce stade, d'autant que l'économie nationale est suffisamment plombée par l'effondrement des recettes liées aux hydrocarbures, l'Etat se veut aujourd'hui ferme quant à lutte contre l'informel

L'informel ne cesse de gagner du terrain, et ce, malgré les multiples mesures prises par le gouvernement afin de le contrer. Ce phénomène n'est pas une «menace» mais une «véritable organisation tentaculaire» qui brasse les secteurs économiques les plus rentables, selon des experts. Le hic est que les autorités ne connaissent même pas avec exactitude l'ampleur prise par ce phénomène.

C'est pour cette raison qu'une étude est lancée par le ministre du Commerce en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), et ce, à l'effet, entre autres, d'évaluer la taille de ce secteur et d'améliorer la connaissance de l'économie informelle.

L'étude vise également à identifier les caractéristiques saillantes des actifs informels et les branches d'activités concernées pour appuyer la mise en œuvre d'outils assurant l'opérationnalisation de la stratégie de lutte contre l'économie informelle. Elle sera aussi un moyen pour analyser la mobilité des actifs informels, élaborer un diagnostic et proposer des recommandations pour éclairer les décisions des autorités.

La mise en œuvre de cette étude s'effectuera en deux phases : la première consiste à l'élaboration d'une enquête dans la wilaya de Tlemcen en 2017, choisie comme wilaya pilote, dont la réalisation et le financement seront assurés par le Cread.

La seconde phase sera, quant à elle, consacrée à l'élaboration d'une enquête nationale en 2018 dont les aspects liés au financement et à l'expertise seront à la charge du Pnud.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, reconnaît que les mesures prises jusque là, demeurent «insuffisantes» et c'est pour cette raison que le ministère a adopté une approche participative et inclusive à l'effet d'élargir le débat autour de cette problématique, et ce, «pour permettre de faire émerger des solutions opérationnelles pour le traitement de ce fléau».

Et c'est à ce titre qu'interviennent le passage au payement électronique, la numérisation du registre du commerce mais aussi de la carte fiscale.

Aussi, une convention a été signée, début avril entre le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, afin de créer des brigades mixtes de contrôle commercial pour veiller au respect de la réglementation en vigueur.

Ces brigades mixtes de contrôle commercial sont composées d'agents de contrôle des deux secteurs, qui seront investis de missions de contrôle sur le terrain au niveau des marchés et des commerces pour veiller au respect de la réglementation en vigueur.

Le Ramadhan, une autre aubaine pour les marchands de l'informel

Quelques jours seulement nous séparent du mois de Ramadhan, une période durant laquelle la frénésie de consommation atteint son paroxysme et constitue une aubaine pour les commerçants informels. C'est à ce titre, que le ministère de Commerce a instruit les directions de commerce des 48 wilayas afin de réguler le commerce et faire respecter les règles régissant les pratiques commerciales.

Dans son plan d'action de régulation, la tutelle va en principe reconduire l'organisation des marchés spécifiques à cette occasion, en collaboration avec l'Ugta et l'Union générale des commerçants (Ugcaa).

Dans la capitale, les services de la wilaya prévoient l'ouverture durant le Ramadhan des «marchés solidaires» dits «Rahma» à travers 57 communes pour permettre aux citoyens de s'approvisionner en produits d'alimentation générale et en fruits et légumes à des prix accessibles.

Sur un autre registre, les cadres du ministère ont été instruits d'assurer un suivi régulier de l'approvisionnement du marché et une observation quotidienne efficace de la mercuriale, accompagnés d'une analyse des données recueillies et exploitées.

Il est question, dans ce sens, de surveiller les conditions de distribution de ces produits et de s'enquérir de la cause d'éventuelles tensions et de perturbations qui pourraient les toucher.

Les brigades chargées de l'observation des prix du marché sont, quant à elles, mobilisées pour le suivi de la tarification pratiquée.