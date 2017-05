Algérie: 25 000 colis d'aide alimentaire distribués à l'échelle nationale

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching… Plus »

Elle avait affirmé également que le ministère a d'ores et déjà envoyé la somme allouée pour cette opération aux 48 wilayas. Les préparatifs vont bon train et toutes les administrations locales concernées, APC et daïras, ont reçu des instructions dans le sens d'une meilleure distribution des couffins de la solidarité afin d'éviter les dérapages du passé, ajoutera-t-elle.

Par la même occasion, Mme Meslem avait appelé les présidents d'APC à assainir, au plus vite, les listes finales des familles vulnérables et démunies. «Il faut bien souligner que nous avons doublé le montant pour les wilayas du Sud ainsi que les régions éloignées», a-t-elle tenu à préciser.

Mme Benhabyles a indiqué que la distribution des aides alimentaires, sous forme de colis de produits alimentaires ou de sommes d'argent ne dépassant pas 5 000 dinars pour chaque famille, dépendait des donateurs et associations caritatives locales, ajoutant que le Croissant-Rouge algérien a assuré la restauration au profit des travailleurs et des réfugiés africains établis en Algérie.

