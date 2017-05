Algérie: Curieuse multiplication des affaires en fin de saison

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching… Plus »

Ainsi, n'est-il pas étrange ces derniers temps et pour être plus précis encore depuis l'installation d'une nouvelle direction à hauteur de la Fédération algérienne de football de constater que la répétition «d'affaires», lesquelles même si, autant ne pas hésiter à l'affirmer, relève du décorum, n'en sont que de plus en plus exploitées aussi bien par la rue, les médias et quelques responsables au sein même des instances sportives ?

En fait, ce qui s'est passé jeudi passé entre des protagonistes volontaires est loin d'être un épiphénomène en ce sens qu'il s'inscrit dans un processus de décomposition qui ronge de l'intérieur le monde du football en général depuis une vingtaine d'années et celui professionnel parce que plus exposé médiatiquement depuis deux années avec un pic alarmant pour la saison en cours compte tenu de l'émergence tous azimuts d'accusations autant fausses que parfois vraies.

En somme une manière de pratiquer la politique de l'autruche et plus grave encore banaliser de tels comportements comme le prouve la répétition, quoiqu'il y a lieu de souligner qu'elle n'est jusque là bâtie que sur des présomptions, de la tentative de corruption éventée la semaine écoulée.

Les protagonistes de cette affaire seront, vraisemblablement, entendus aujourd'hui par le procureur près le tribunal de Batna et logiquement selon les résultats des auditions mises en instruction pour plus profondes investigations compte tenu de la gravité des accusations lancées par l'ancien président du CA Batna à l'encontre du DRBT.

