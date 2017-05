Algérie: Le FLN propose Saïd Bouhadja à la présidence de l'APN, soutenu par le RND

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching… Plus »

Dans une lettre lue par un des leurs, les nouveaux députés ont, de leur côté, réitéré leur soutien sans faille et sans conditions au chef de l'Etat et au secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes.

L'APN sera donc, selon le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, installée demain lors d'une plénière qui sera coprésidée par le plus âgé et le plus jeune des députés. Lors de cette assemblée, M. Bouhadja sera proposé.

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a réuni, hier à Alger, les députés de son parti. Parmi les décisions annoncées figure «le soutien du candidat du parti du FLN à l'élection à la présidence de l'APN». Or, le FLN et le RND constituent une majorité absolue.

